In sala Fanfani, a palazzo del Pegaso, è stato presentato il libro “Denise Latini - Il coraggio di essere buoni, Interventi 2005–2019”. Un’occasione per ricordare Denise, la sua passione e il suo impegno dentro e fuori le istituzioni, 2e per parlare dei valori che con lei abbiamo condiviso”, hanno sottolineato i curatori della pubblicazione e quanti sono intervenuti. Nel libro viene anche raccontata la crescita della scuola in Senegal che porta il suo nome, nata dal suo sogno e dal suo progetto, grazie all’associazione I Bambini di Ornella.

Sono intervenuti Antonio Mazzeo vicepresidente del Consiglio regionale, Serena Spinelli consigliera regionale, Giovanni Campatelli sindaco di Certaldo, Gessica Allegni assessora regionale Emilia-Romagna, Clara Conforti assessora comune di Certaldo, i curatori del volume Chiara Mancini e Luca Baccelli.

“Denise è stata una ragazza che ha lasciato un segno profondo nella sua comunità – ha detto Antonio Mazzeo vicepresidente del Consiglio regionale - e ha incarnato nella sua vita il coraggio di essere buoni. Un libro che contiene una testimonianza politica, civile e umana di grande valore. Le istituzioni hanno senso solo se sanno ascoltare e includere anche le persone più deboli e fragili”.

“Oggi ho un doppio ruolo, ricordando il ruolo istituzionale e l’amicizia che mi legava a Denise – ha detto la consigliera regionale Serena Spinelli, – una ragazza che è stata una protagonista della vita politica sempre stando dalla parte dei diritti delle persone. Un impegno notevole a favore della comunità e nella difesa dei più deboli”.

“Si deve ricordare il suo impegno professionale come avvocato impegnato a tutelare i più deboli e il suo grande rispetto delle istituzioni – ha detto Luca Baccelli curatore del volume – e il suo impegno continuo nel tutelare le persone più emarginate. Una testimonianza importante di come si dovrebbe fare politica nel suo significato migliore”.

Denise Latini (1977-2020) è stata un'avvocata, sindacalista della Cgil e politica toscana, nota per il suo forte impegno sociale e la tutela dei più deboli. Originaria di Certaldo, è stata consigliere comunale per 15 anni e candidata per Liberi e Uguali nel 2018. Scomparsa prematuramente a 43 anni, ha lasciato nel testamento la realizzazione di una scuola in Senegal.

Impegno politico e sindacale: Ha iniziato giovanissima nella Sinistra Giovanile, militando poi per tutta la vita nella sinistra toscana. Come avvocato della CGIL Firenze, si è dedicata alla difesa del lavoro e contro le ingiustizie sociali.

Consigliere comunale: Ha ricoperto la carica di consigliere comunale a Certaldo per oltre un decennio, impegnandosi per la comunità.

Malattia e scomparsa: È venuta a mancare il 13 agosto 2020 a causa di una grave malattia autoimmune e cardiaca con cui combatteva da oltre vent'anni. Il lascito e la scuola in Senegal: Nel suo testamento, ha destinato gran parte dei risparmi alla costruzione di una scuola dell'infanzia a Daga Dialaw, in Senegal. Il progetto, definito "il suo sogno", è stato inaugurato nel 2021 per portare avanti il suo impegno.

Nel giorno in cui Denise Latini avrebbe compiuto 44 anni, in Senegal, a Daga Dialaw, è stata inaugurata la scuola dell’infanzia voluta e dedicata alla consigliera comunale di Certaldo, molto impegnata anche nelle organizzazioni della sinistra, venuta a mancare il 13 agosto 2020, dopo una delicata operazione al cuore, compromesso dalla malattia autoimmune con cui lottava da più di venti anni. L’Africa è sempre stata nei suoi pensieri. Più di una volta aveva espresso il desiderio di adottare un bambino proveniente da quel continente e nel suo testamento ha lasciato gran parte della somma che aveva accantonato per far fronte alla sua malattia per costruire una scuola in un villaggio africano.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale