Al Parco Roosevelt la Festa regionale dello Sport del Coni Toscana

Una festa all’insegna dello sport, per offrire a tutti i giovani dai 5 ai 14 anni la possibilità di sperimentare diverse attività motorie. È questo, in sintesi, l’obiettivo della Festa finale del progetto "Centri Coni", per il quale il Coni Toscana ha accolto la candidatura della Polisportiva I’ Giglio di tenere l’appuntamento annuale mercoledì 22 aprile – dalle 17 alle 19 - al Parco Roosevelt di Castelfiorentino.

La festa, per la quale sono attesi circa 200 partecipanti provenienti da tutta la Toscana (in rappresentanza di 20/25 tra associazioni e società sportive dilettantistiche), si presenta come una sorta di percorso multidisciplinare "a stazioni", dove saranno illustrate e praticate alcune attività motorie attraverso giochi, esibizioni e altre novità. Un evento di orientamento allo sport per le nuove generazioni, dunque, ma anche un’opportunità didattica per i tecnici, che potranno confrontarsi con idee, approcci e punti di vista diversi.

L’allestimento dell’area (oltre 5.000 mq) sarà effettuata suddividendo gli spazi in base al numero delle società partecipanti, assegnando uno spazio dedicato a ciascuna, individuata attraverso un apposito cartello dove sarà indicato sia il nome della società . Altri cartelli saranno posizionati per assicurare la sequenza del percorso, affinché bambini e adolescenti possano le attività e magari affinare le proprie preferenze in vista di una scelta futura. A tutti i partecipanti sarà consegnato un simpatico gadget dal Coni Toscana e offerto un gelato dalla Sammontana. Sempre all’interno della manifestazione i partecipanti si potranno cimentare in un circuito allestito per poter sperimentare delle mini motociclette.

"Siamo felici – sottolinea la Sindaca, Francesca Giannì e l’Assessore allo Sport, Gianluca D’Alessio – che il Comitato regionale del Coni abbia scelto Castelfiorentino come sede per questa manifestazione, che certifica il nostro impegno di lunga data nella promozione dello sport, a partire dai giovani. Un impegno confortato dai brillanti risultati delle nostre società e dai talenti che in seguito sono approdati anche al professionismo. Siamo pertanto riconoscenti al Coni Toscana per aver accolto la candidatura della Polisportiva I’Giglio, e un sincero grazie desideriamo esprimere nei confronti del suo presidente, Silvano Comanducci, e del responsabile dell’evento, Tiziano Marzotti, che ha colto questo risultato sotto la supervisione di Vittoria Falorni".

"Siamo soddisfatti – osserva il presidente della Polisportiva I’Giglio, Silvano Comanducci – per questa decisione del Coni Toscana. Un riconoscimento per Castelfiorentino, per la qualità degli impianti sportivi della città e per tutte le nostre attività, anche sul versante dell’avviamento allo sport"

"Ci vediamo il 22 aprile per giocare tutti insieme – scrive in una nota il Comitato Regionale Toscana del Coni – Un ringraziamento per essere stati con noi alle 104 ASD Toscane partecipanti al progetto, e ai Promoter che hanno seguito, supportato e monitorato le attività e le federazioni che hanno promosso al loro interno il progetto, oltre alla Polisportiva I' Giglio di Castelfiorentino che ci ospiterà."

Fonte: Ufficio stampa Comune di Castelfiorentino