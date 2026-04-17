Al Parco Roosevelt la Festa regionale dello Sport del Coni Toscana

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Mercoledì 22 aprile, dalle 17 alle 19, attesi 200 giovani da tutta la Toscana per il progetto "Centri Coni" ospitato dalla Polisportiva I' Giglio a Castelfiorentino

Una festa all’insegna dello sport, per offrire a tutti i giovani dai 5 ai 14 anni la possibilità di sperimentare diverse attività motorie. È questo, in sintesi, l’obiettivo della Festa finale del progetto "Centri Coni", per il quale il Coni Toscana ha accolto la candidatura della Polisportiva I’ Giglio di tenere l’appuntamento  annuale mercoledì 22 aprile – dalle 17 alle 19 - al Parco Roosevelt di Castelfiorentino.

La festa, per la quale sono attesi circa 200 partecipanti provenienti da tutta la Toscana (in rappresentanza di 20/25 tra associazioni e società sportive dilettantistiche), si presenta come una sorta di percorso multidisciplinare "a stazioni", dove saranno illustrate e praticate alcune attività motorie attraverso giochi, esibizioni e altre novità. Un evento di orientamento allo sport per le nuove generazioni, dunque, ma anche un’opportunità didattica per i tecnici, che potranno confrontarsi con idee, approcci e punti di vista diversi.

L’allestimento dell’area (oltre 5.000 mq) sarà effettuata suddividendo gli spazi in base al numero delle società partecipanti, assegnando uno spazio dedicato a ciascuna, individuata attraverso un apposito cartello dove sarà indicato sia il nome della società . Altri cartelli saranno posizionati per assicurare la sequenza del percorso, affinché bambini e adolescenti possano le attività e magari affinare le proprie preferenze in vista di una scelta futura. A tutti i partecipanti sarà consegnato un simpatico gadget dal Coni Toscana e offerto un gelato dalla Sammontana. Sempre all’interno della manifestazione i partecipanti si potranno cimentare in un circuito allestito per poter sperimentare delle mini motociclette.

"Siamo felici – sottolinea la Sindaca, Francesca Giannì e l’Assessore allo Sport, Gianluca D’Alessio che il Comitato regionale del Coni abbia scelto Castelfiorentino come sede per questa manifestazione, che certifica il nostro impegno di lunga data nella promozione dello sport, a partire dai giovani. Un impegno confortato dai brillanti risultati delle nostre società e dai talenti che in seguito sono approdati anche al professionismo. Siamo pertanto riconoscenti al Coni Toscana per aver accolto la candidatura della Polisportiva I’Giglio, e un sincero grazie desideriamo esprimere nei confronti del suo presidente, Silvano Comanducci, e del responsabile dell’evento, Tiziano Marzotti, che ha colto questo risultato sotto la supervisione di Vittoria Falorni".

"Siamo soddisfatti – osserva il presidente della Polisportiva I’Giglio, Silvano Comanducci per questa decisione del Coni Toscana. Un riconoscimento per Castelfiorentino, per la qualità degli impianti sportivi della città e per tutte le nostre attività, anche sul versante dell’avviamento allo sport"

"Ci vediamo il 22 aprile per giocare tutti insieme – scrive in una nota il Comitato Regionale Toscana del Coni Un ringraziamento per essere stati con noi alle 104 ASD Toscane partecipanti al progetto, e ai Promoter che hanno seguito, supportato e monitorato le attività e le federazioni che hanno promosso al loro interno il progetto, oltre alla Polisportiva I' Giglio di Castelfiorentino che ci ospiterà."

Fonte: Ufficio stampa Comune di Castelfiorentino


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