Protezione civile e partecipazione: al via il progetto 'I love Montopoli in Val d’Arno'

Sensibilizzare sui temi della protezione civile e rendere cittadini e cittadine parte attiva nel sistema di prevenzione e gestione delle emergenze sono i principali obiettivi del progetto "I love Montopoli in Val d'Arno - Creando cittadinanza attiva" messo in campo dal Comune di Montopoli in Val d'Arno insieme alla Pubblica Assistenza di Montopoli e alla Simurg. Un progetto per cui il Comune ha ricevuto un finanziamento regionale a copertura totale dei costi. Se si considera la sempre maggiore frequenza con cui, a causa della crisi climatica, si verificano eventi calamitosi di grave portata con conseguenti danni per le collettività locali, appare rilevante diffondere la conoscenza dei piani di protezione civile, che costituiscono gli strumenti che definiscono le procedure operative di intervento per fronteggiare gli effetti di eventi calamitosi attesi in un determinato territorio.

"La sicurezza è un tema che è entrato prepotentemente nel dibattito pubblico – commenta la sindaca Linda Vanni – ma qual è la percezione che hanno i cittadini riguardo a questo argomento? Quanto sono consapevoli che ogni singola azione può avere un peso sulla collettività? Da queste domande è nato il progetto che vedrà il nostro ufficio e la nostra protezione civile presente ad alcuni importanti eventi del territorio per svolgere una campagna di sensibilizzazione e informazione".

Tra gli obiettivi del progetto c'è la conoscenza dell'importanza di un piano di protezione civile che sia vivo, conosciuto, partecipato e disponibile alla cittadinanza.

"Il principio di base del progetto – spiega Claudia Toti responsabile della protezione civile per il Comune di Montopoli – è la centralità della partecipazione dei cittadini. Un processo fondamentale che permette la diffusione della conoscenza dei rischi e un coinvolgimento attivo. La popolazione è spesso lontana dalle tematiche di protezione civile, di cui percepisce l'urgenza e l'importanza solo quando si verifica un'emergenza. Cogliamo l'occasione con questo progetto di dare avvio al nuovo Piano di Protezione civile qualificandolo attraverso la realizzazione di un percorso di coinvolgimento partecipativo e informativo che possa per prima cosa individuare le esigenze conoscitive dei cittadini, la loro conoscenza delle problematiche presenti nel territorio dove vivono e le modalità con cui vorrebbero essere informati in caso di emergenza".

Il primo appuntamento del percorso è domenica 19 aprile al pranzo organizzato dall'associazione Martinfiera insieme alla Pubblica Assistenza di Montopoli e patrocinato dal Comune. All'iniziativa sarà allestito un punto informativo sul progetto e sarà possibile compilare un questionario proprio sulla protezione civile. Poi il progetto si sposterà nei campi estivi, nelle scuole e sarà ospite delle tante manifestazioni organizzate dalle associazioni in ogni frazione del Comune con attività di divulgazione, momenti di formazione per la cittadinanza, organizzazione di specifiche esercitazioni e distribuzione di materiale informativo. Una campagna itinerante con al centro la consapevolezza sugli strumenti di protezione civile.

Fonte: Comune di Montopoli V/A - Ufficio Stampa