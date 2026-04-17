San Miniato, studenti 'Ciceroni' per un giorno: cultura e inclusione nel progetto 'La Circolare dei Castelli'

San Miniato è stata teatro della giornata conclusiva del progetto “La Circolare dei Castelli: tutti a bordo!”, un’iniziativa che unisce valorizzazione del territorio, educazione al patrimonio e inclusione sociale. Protagonisti della giornata sono stati i ragazzi e le ragazze della classe 1B della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Sacchetti”, accompagnati dalle insegnanti Chiara Mattiello e Matilde Cattaneo. Gli studenti e le studentesse hanno accolto le ospiti della Casa Famiglia Caritas di San Miniato, guidandole in un percorso alla scoperta dei luoghi simbolo della città, vestendo per un giorno i panni di veri e propri “Ciceroni”.

Il percorso è iniziato da Piazza del Duomo, con un momento di accoglienza e presentazione, ed è proseguito con un racconto della storia cittadina. La visita ha toccato il Museo Diocesano, la piazza del Seminario e il Palazzo Comunale, con tappe nella Sala delle Sette Virtù e nella Sala del Consiglio. La giornata si è conclusa con un’attività laboratoriale condivisa, durante la quale partecipanti e studenti hanno realizzato un taccuino personalizzato, simbolo dell’esperienza vissuta insieme. Un progetto che ha saputo coniugare arte, storia e partecipazione attiva, creando un’occasione concreta di incontro e scambio tra generazioni e realtà diverse del territorio.

«Questa iniziativa rappresenta pienamente il valore della cultura come strumento di inclusione e crescita – dichiara l’assessore alla cultura Matteo Squicciarini –. Vedere i nostri ragazzi diventare protagonisti attivi nella valorizzazione della città e capaci di accogliere e guidare altre persone è motivo di grande soddisfazione. “La Circolare dei Castelli” è un esempio virtuoso di come la scuola, le istituzioni e il territorio possano collaborare per costruire comunità più consapevoli e inclusive».

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa