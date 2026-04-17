Santa Croce sull'Arno, evade i domiciliari: 23enne arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Santa Croce sull'Arno hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 23 anni, cittadino straniero, accusato di evasione dagli arresti domiciliari.

Il giovane si trovava già ai domiciliari per reati legati allo spaccio di droga, ma durante un controllo effettuato nella serata del 15 aprile non è stato trovato nella sua abitazione. È rientrato a casa soltanto intorno alle 3 del mattino successivo, in evidente stato di alterazione dovuto all'alcol. Poco dopo il rientro ha accusato un malore, rendendo necessario l'intervento dei sanitari del 118.

Il ragazzo è stato trasportato all'ospedale di Empoli, dove ha ricevuto le cure del caso ed è stato dimesso alle 8 del mattino. Subito dopo, i Carabinieri hanno proceduto al suo arresto.

L'arresto è stato convalidato dal giudice, che ha disposto nuovamente la misura degli arresti domiciliari, questa volta con l'applicazione del braccialetto elettronico.