12 studenti del Pontormo in visita al Parlamento europeo

Martedì mattina dodici studenti delle quarte classi del Les (Liceo Economico Sociale) Pontormo di Empoli, accompagnati da due docenti, sono partiti per Bruxelles, per una tre giorni in visita alle istituzioni europee.

Le ragazze e i ragazzi, scelti in base a una graduatoria meritocratica, hanno avuto questa bella opportunità grazie al Francesco Torselli, europarlamentare Ecr che incontrò alcune classi del Pontormo lo scorso anno e mise a disposizione della scuola questo importante viaggio, a carico del Parlamento Europeo.

I ragazzi e i prof sono stati tre giorni nella capitale belga.

Martedì hanno partecipato all’inaugurazione di una bella mostra sul calcio storico fiorentino, all’interno del parlamento, promossa da Francesco e da Dario Nardella, europarlamentare Pse. Mercoledì hanno visitato meglio il parlamento e hanno dialogato con Francesco Torselli , sul ruolo delle istituzioni europee e hanno simulato una seduta dicommissione nelle aule preposte. Giovedì hanno visitato la capitale belga la città prima di rientrare in Italia.

Una bella e importante esperienza per i ragazzi.

Fonte: Ufficio Stampa

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