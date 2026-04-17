Use Rosa Scotti-Umbertide, è spareggio playoff: chi vince va in semifinale

Una grande prestazione, la spensieratezza ed un pizzico di fortuna che serve sempre. Sono le tre cose che coach Alessio Cioni indica alle sue ragazze in vista di gara 3 in programma domenica alle 18 al pala Sammontana. Ora non ci sono più appelli, una fra Use Rosa Scotti ed Umbertide andrà in semifinale e l’altra in vacanza.

“Sapevamo che sarebbe stata una serie dura – spiega il tecnico – e le prime due gare lo confermano. Le squadre si equivalgono e quindi giocarsi tutto a gara tre è una cosa normale. Noi avevamo un piccolo vantaggio nel fattore campo, vantaggio che dopo l’infortunio di Logoh non abbiamo più visto che lei per noi era una giocatrice molto importante. Quindi ora sta a noi vincerla perché siamo 50 e 50. Serviranno queste tre cose, una prestazione sopra le righe, un pizzico di fortuna e la spensieratezza che abbiamo avuto in questo girone di ritorno e che ci è un po’ mancata”.

Questo è un aspetto a cui il tecnico tiene molto. “Noi non dobbiamo passare il turno per forza, il terzo posto è stata una cosa straordinaria per come eravamo e per come siamo. Quindi dobbiamo solo giocare con la voglia di continuare a divertirci e senza pressione che non deve mai esserci”.

A dirigere la partita saranno Uncini e De Angelis di Jesi, la gara sarà visibile sulla piattaforma streaming a pagamento flima.tv.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa

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