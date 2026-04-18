Castelfranco di Sotto, trasferito in carcere per rapina aggravata

I carabinieri di Castelfranco di Sotto hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica di Firenze, nei confronti di un 38enne per rapina aggravata in concorso. Il provvedimento dello scorso aprile ha portato all'arresto dell'uomo, cittadino straniero, che dovrà espiare una pena detentiva di 3 anni, 1 mese e 4 giorni di reclusione.

La condanna deriva dal reato di rapina aggravata in concorso, commesso a Firenze il 15 ottobre 2024. L'uomo, che in precedenza era già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, è stato raggiunto dai militari presso il proprio domicilio ed è stato condotto presso il carcere di Pisa, a disposizione dell'autorità giudiziaria.