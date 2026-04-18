Controlli straordinari della polizia a Firenze, 5 arresti in una settimana

Cronaca Firenze
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L'attività concentrata nelle zone del centro, parco delle Cascine e Novoli

Nell'ultima settimana, durante servizi straordinari di controllo del territorio a Firenze, la polizia ha arrestato cinque persone. L'attività si è concentrata in luoghi di aggregazione nelle zone del centro, parco delle Cascine e aree limitrofe, zona di Novoli. Nell'ambito dei controlli il personale del Reparto Prevenzione Crimine Toscana ha arrestato un cittadino tunisino di 34 anni per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo essere stato sorpreso mentre gettava degli involucri prima di un controllo di polizia in via Borgo Pinti, rinvenendo 4 involucri di 4,83 gr di cocaina e la somma di 370 euro.

Durante servizi di osservazione, personale della Squadra Mobile ha arrestato due uomini per spaccio di sostanze stupefacenti. Gli investigatori fiorentini hanno inoltre rintracciato due cittadini marocchini di 33 e 37 anni associati, all’esito delle formalità di rito, presso la casa circondariale di Sollicciano. Nei confronti del primo, pendeva un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti per rapina aggravata, resistenza e lesioni, commessi tra Viareggio e Firenze nel periodo compreso tra il 2017 e il 2023. L’uomo dovrà espiare una pena complessiva di 5 anni, 2 mesi e 6 giorni di reclusione, oltre al pagamento di una multa pari a 4.100 euro. Nei confronti del secondo, eseguito un ordine di carcerazione per i reati di rapina aggravata, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, commessi a Firenze nel 2023. L’uomo dovrà scontare la pena residua della reclusione di anni 3 e mesi 2.

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