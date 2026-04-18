Elezioni Prato, ecco la lista del Pd dopo la candidatura a sindaco di Matteo Biffoni

L'Assemblea del Partito Democratico di Prato, su proposta del segretario reggente Christian Di Sanzo, ha approvato la lista delle candidate e dei candidati alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Dopo l'approvazione della candidatura a sindaco di Matteo Biffoni, (già sindaco per due mandati fino al 2024 Ndr) votata all’unanimità dalla Direzione provinciale martedì scorso, arriva il via libera alle 32 persone che si candidano a rappresentare il partito in Consiglio comunale.

"Ci presentiamo alla città con una lista competitiva, radicata nel territorio, capace di rappresentare al meglio la nostra comunità. Abbiamo lavorato con impegno alla sua composizione e sono grato a tutte le candidate e a tutti i candidati che si sono messi a disposizione", dice Christian Di Sanzo, segretario reggente del PD Prato.

"Prato è una città complessa, con sfide che non si affrontano con gli slogan. Abbiamo bisogno di persone che sappiano stare sul territorio, ascoltare, costruire. Questa lista lo dimostra: c'è chi conosce il tessuto produttivo e il mondo del lavoro, chi opera nel sociale, nella cultura o nel volontariato, chi ha già dimostrato di saper amministrare. C'è una presenza capillare nei paesi e nelle frazioni. E c'è una quota importante di under 35, giovani che sono pronti a portare il loro determinante contributo".

"Sono convinto - conclude il segretario - che questa lista raccoglierà un ottimo consenso. Non perché lo diciamo noi, ma perché quando porti candidature serie, con radici forti nel tessuto cittadino, le elettrici e gli elettori lo riconoscono. A partire da oggi lavoriamo per costruire il più ampio consenso possibile attorno alla proposta del Partito Democratico".

Ecco le candidate e i candidati della Lista "PARTITO DEMOCRATICO - BIFFONI SINDACO" (in ordine alfabetico).

Gabriele Alberti, 47 anni

Derio Bacci, 34 anni

Fulvio Barni, 26 anni

Francesco Bellandi, 34 anni

Lucia Berni, 66 anni

Francesco Berti, 46 anni

Cristina Betti, 59 anni

Gabriele Bresci, 42 anni

Michela Buongiovanni, 57 anni

Martina Cacciato, 36 anni

Maurizio Calussi, 50 anni

Elena Cardosi, 59 anni

Edoardo Carli, 29 anni

Eleonora Carta, 25 anni

Elisa Cherus, 34 anni

Mariagrazia Ciambellotti, 64 anni

Gianluca Coppini, 56 anni

Antonio Facchi, 36 anni

Francesca Faggi, 60 anni

Adamo Guerriero, 59 anni

Carla Guerrini, 64 anni

Stefano Nesi, 63 anni

Giuseppina Petruccelli, 49 anni

Matilde Rosati, 33 anni

Arjana Salimusaj, 23 anni

Marco Sapia, 48 anni

Lamberto Scali, 73 anni

Matilde Spinelli, 36 anni

Antonio Tammaro, 34 anni

Paola Tassi, 63 anni

Lorenzo Tinagli, 29 anni

Letizia Zaccardo, 42 anni

Fonte: Pd Prato