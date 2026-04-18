Elezioni Prato, ecco la lista del Pd dopo la candidatura a sindaco di Matteo Biffoni

Approvata la candidatura dell'ex primo cittadino il partito ha presentato la squadra: "Lavoriamo per costruire il più ampio consenso possibile"
L'Assemblea del Partito Democratico di Prato, su proposta del segretario reggente Christian Di Sanzo, ha approvato la lista delle candidate e dei candidati alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Dopo l'approvazione della candidatura a sindaco di Matteo Biffoni, (già sindaco per due mandati fino al 2024 Ndr) votata all’unanimità dalla Direzione provinciale martedì scorso, arriva il via libera alle 32 persone che si candidano a rappresentare il partito in Consiglio comunale.
"Ci presentiamo alla città con una lista competitiva, radicata nel territorio, capace di rappresentare al meglio la nostra comunità. Abbiamo lavorato con impegno alla sua composizione e sono grato a tutte le candidate e a tutti i candidati che si sono messi a disposizione", dice Christian Di Sanzo, segretario reggente del PD Prato.
"Prato è una città complessa, con sfide che non si affrontano con gli slogan. Abbiamo bisogno di persone che sappiano stare sul territorio, ascoltare, costruire. Questa lista lo dimostra: c'è chi conosce il tessuto produttivo e il mondo del lavoro, chi opera nel sociale, nella cultura o nel volontariato, chi ha già dimostrato di saper amministrare. C'è una presenza capillare nei paesi e nelle frazioni. E c'è una quota importante di under 35, giovani che sono pronti a portare il loro determinante contributo".
"Sono convinto - conclude il segretario - che questa lista raccoglierà un ottimo consenso. Non perché lo diciamo noi, ma perché quando porti candidature serie, con radici forti nel tessuto cittadino, le elettrici e gli elettori lo riconoscono. A partire da oggi lavoriamo per costruire il più ampio consenso possibile attorno alla proposta del Partito Democratico".
Ecco le candidate e i candidati della Lista "PARTITO DEMOCRATICO - BIFFONI SINDACO" (in ordine alfabetico).
Gabriele Alberti, 47 anni
Derio Bacci, 34 anni
Fulvio Barni, 26 anni
Francesco Bellandi, 34 anni
Lucia Berni, 66 anni
Francesco Berti, 46 anni
Cristina Betti, 59 anni
Gabriele Bresci, 42 anni
Michela Buongiovanni, 57 anni
Martina Cacciato, 36 anni
Maurizio Calussi, 50 anni
Elena Cardosi, 59 anni
Edoardo Carli, 29 anni
Eleonora Carta, 25 anni
Elisa Cherus, 34 anni
Mariagrazia Ciambellotti, 64 anni
Gianluca Coppini, 56 anni
Antonio Facchi, 36 anni
Francesca Faggi, 60 anni
Adamo Guerriero, 59 anni
Carla Guerrini, 64 anni
Stefano Nesi, 63 anni
Giuseppina Petruccelli, 49 anni
Matilde Rosati, 33 anni
Arjana Salimusaj, 23 anni
Marco Sapia, 48 anni
Lamberto Scali, 73 anni
Matilde Spinelli, 36 anni
Antonio Tammaro, 34 anni
Paola Tassi, 63 anni
Lorenzo Tinagli, 29 anni
Letizia Zaccardo, 42 anni
Fonte: Pd Prato
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