FiPiLi, il ponte levatoio dei Navicelli torna al suo posto

Quarantadue giorni di lavoro ininterrotto, centinaia di operazioni coordinate tra istituzioni, imprese e autorità portuali, con la puntuale regia della Città Metropolitana di Firenze che gestisce l'arteria stradale FiPiLi per la Regione Toscana: domani, domenica 19 aprile, a partire dalle ore 12, il Ponte Mobile Levatoio Navicelli, snodo fondamentale della strada di grande comunicazione FiPiLi al confine tra Livorno e Pisa, compie il passo più atteso.
Con l'ausilio di grandi gru, l'impalcato completamente rinnovato verrà sollevato dalla chiatta navale, il cui allestimento è stato completato sabato, e riposizionato nella sua sede sopraelevata. "Un momento atteso, tanto tecnico quanto simbolico - sottolinea Emma Donnini, consigliera della Città Metropolitana delegata alla FiPiLi - Il ponte torna a essere il ponte, pienamente".
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