Protesta contro FnV a Firenze, un centinaio in piazza Tanucci

Nuova manifestazione nel pomeriggio a Firenze contro Futuro Nazionale (FnV), il movimento legato al generale Roberto Vannacci. Circa un centinaio di persone si sono radunate in piazza Tanucci, a breve distanza dalla sede di Futuro Nazionale, per protestare contro le sanzioni elevate nei confronti di alcuni partecipanti a precedenti iniziative.

Il presidio si è svolto senza tensioni: nessun problema di ordine pubblico e sede del partito regolarmente aperta. A differenza di quanto accaduto durante la manifestazione del 9 aprile, non si sono registrate neppure modifiche alla viabilità.

Al centro della protesta, le multe inflitte a chi aveva preso parte alla mobilitazione del 28 marzo. “Si tratta di un segnale molto preoccupante – hanno spiegato i manifestanti –. Quel giorno non è accaduto nulla che giustifichi un intervento di questo tipo. Le sanzioni rappresentano un attacco ai diritti democratici e devono essere revocate”. Gli organizzatori hanno inoltre annunciato iniziative di solidarietà nel caso in cui i provvedimenti venissero confermati.

Nel corso del pomeriggio non sono mancati momenti di confronto pubblico, con interventi e letture, tra cui poesie di ispirazione antifascista. Presente anche Pippo Civati.

In serata è prevista un’assemblea cittadina promossa dal collettivo “Tanucci piazza aperta”, alla quale parteciperanno anche attivisti di Firenze Antifascista, tra i promotori della giornata.

Gli organizzatori hanno infine ribadito la loro contrarietà alla presenza della sede del movimento nel quartiere, definendo “inaccettabili” alcune iniziative attribuite ai militanti e chiedendo la chiusura della sede stessa.

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