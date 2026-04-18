Incendio in un edificio dismesso all'Osmannoro, una persona soccorsa

Incendio questa mattina in un edificio dismesso a Sesto Fiorentino, in via Tevere nella zona industriale Osmannoro, dove intorno alle 10.20 sono intervenuti i vigili del fuoco di Firenze Ovest, di Calenzano e dalla sede centrale di Firenze, i soccorsi inviati dal 118 e le forze dell'ordine.

L'incendio ha interessato alcuni vani al secondo e il terzo piano dell'immobile, composto da sei piani, frequentato da persone senza fissa dimora. Le squadre dei vigili del fuoco hanno evacuato una persona che era rimasta all'interno dei locali, invasi dai fumi della combustione. Ispezionato l'edificio per verificare l'eventuale presenza di altre persone all'interno. L'incendio è stato estinto e sono in corso le operazioni di bonifica.

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