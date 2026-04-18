Incidente a Sovigliana, vede una bambina in strada e cade dalla moto

Attimi di grande spavento oggi a Sovigliana, frazione di Vinci, per un incidente in viale Togliatti. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto: da quanto si apprende il conducente di un motorino sarebbe finito a terra dopo aver frenato alla vista di una bambina in strada. Sempre dalle prime informazioni il ciclomotore fortunatamente non avrebbe impattato sulla piccola, di tre anni, che però sarebbe caduta e per questo soccorsa.

Sul posto, poco dopo le 13, sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118 con un'automedica e un'ambulanza e la polizia municipale dell'Unione dei Comuni per i rilievi. Tutto sarebbe avvenuto in pochi attimi: dalle prime ricostruzioni la bambina sarebbe sfuggita di mano al genitore scappando per strada mentre stava sopraggiungendo la due ruote. Il conducente, nel tentativo di evitarla, sarebbe caduto a terra non riportando gravi conseguenze. A sua volta la piccola sarebbe caduta a terra, provocandosi alcune ferite al volto: da quanto appreso sarebbe stata reattiva, nonostante la paura, dopo l'accaduto.

Tornata in braccio alla mamma è stata assistita dai soccorritori e trasportata in codice giallo per dinamica al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli per gli accertamenti del caso.

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