Investono una donna e scappano: due denunciati a Lucca

Grazie alla tempestività d’intervento della Polizia Locale e alla collaborazione di alcuni cittadini, sono stati individuati e denunciati due persone responsabili di omissione di soccorso a seguito di un incidente avvenuto giovedì 16 aprile a Mutigliano.

Alle ore 12.30 la Centrale Operativa ha ricevuto una segnalazione riguardante l'investimento di un pedone. Una pattuglia di pronto intervento, già in servizio di controllo del territorio, è giunta sul luogo dell'accaduto in pochi minuti trovando una giovane donna ferita, già assistita dal personale sanitario del 118. Il veicolo investitore, tuttavia, si era già dato alla fuga senza prestare la dovuta assistenza.

Gli agenti hanno immediatamente avviato i rilievi tecnici e raccolto le testimonianze dei presenti, tra cui un’amica della vittima. Secondo le prime ricostruzioni, le due ragazze stavano procedendo a margine della carreggiata quando un’autovettura di colore nero ha urtato violentemente una di loro alle spalle facendola cadere violentemente a terra. Il rinvenimento di alcuni frammenti vitrei dello specchietto retrovisore persi dal veicolo a causa dell’impatto e la lettura parziale della sequenza alfanumerica della targa, fornita con prontezza dai testimoni hanno consentito agli agenti della Polizia Locale di mettersi subito a caccia dell'auto pirata nelle zone limitrofe. Dopo una breve perlustrazione, il veicolo è stato individuato all’interno del parcheggio di un pubblico esercizio poco distante dal luogo dell’investimento.

Le attività di accertamento hanno portato all’identificazione di due soggetti, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, trovati in possesso del veicolo segnalato. Entrambi sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per i reati di fuga e omissione di soccorso.

Nell'ambito di controlli di prevenzione del progetto Scuole sicure, per la prevenzione e contrasto allo spaccio, nel pomeriggio di mercoledì 15 aprile, gli agenti in borghese del Nucleo di sicurezza urbana hanno monitorato la zona di Piazzale Verdi, frequentata da numerosi studenti. A seguito alcune segnalazioni è stato identificato un soggetto notato più volte nell'area con il suo monopattino elettrico. L’uomo incensurato, è stato trovato in possesso di una bomboletta spray al peperoncino non conforme ai requisiti di legge e di cui non ha saputo giustificare il possesso. Condotto presso il Comando è stato denunciato all'autorità giudiziaria per porto abusivo di armi improprie.

“Questi due interventi sono la dimostrazione di quanto la collaborazione fra cittadini e Forze dell'ordine sia fondamentale per il controllo e la sicurezza del territorio – afferma l'assessore alla sicurezza Salvadore Bartolomei – l'auto pirata di Mutigliano è stata individuata grazie al veloce intervento dei nostri uomini ma anche alla prontezza dei testimoni che hanno fornito elementi importanti per l'identificazione dei responsabili. Anche l'intervento in piazzale Verdi è frutto di segnalazioni dei cittadini e dimostra la validità del progetto Scuole Sicure con il quale abbiamo intensificato i controlli presso i principali luoghi di aggregazione giovanile”.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa