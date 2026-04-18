Buongiorno oggi io e Patrizia siamo volate in Grecia per la ricetta internzaionale per degustare su una bella spiaggia un dolce tipico la bougatsa, realizzata con pasta fillo, senza lievito e con una ricca e densa crema fatta con semolino, latte, uova.

La pasta fillo se volete potete farla da voi, ma per rendere la ricetta più veloce e facile potete acquistarla nei supermercati e avrete lo stesso un buonissimo e profumato dolce greco.

https://www.cucchiaio.it/ricetta/bougatsa/

La bougatsa

Ingredienti

5 fogli di pasta fillo (225 g)

250 g di burro

1 l di latte

200 g di zucchero semolato

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

120 g di semolino

2 tuorli

15 g di amido di mais

la scorza di 1 limone

zucchero a velo

cannella in polvere

Preparazione

Iniziate dal ripieno della bougatsa: in una casseruola scaldate il latte e unite lo zucchero e l'amido di mais. Mescolate con una frusta fino a quando lo zucchero si sarà completamente sciolto. Aggiungete il semolino a pioggia e, sempre girando, proseguite la cottura fino a quando otterrete una crema spessa e densa. Fuori dal fuoco aggiungete 50 g di burro e i tuorli mescolando molto bene dopo ogni aggiunta. Unite la scorza di limone grattugiata e l'estratto di vaniglia e amalgamate. Trasferite in una ciotola e coprite con pellicola per alimenti a contatto. Fate raffreddare e intanto sciogliete i restanti 200 g di burro, al microonde o a bagnomaria. Sul piano di lavoro stendete 1 foglio di pasta fillo sopra un grande foglio di carta forno e spennellate con un po' di burro fuso. Proseguite aggiungendo i restanti fogli di pasta sovrapponendoli e spennellando ogni volta. Adagiate al centro la crema a temperatura ambiente e livellatela con un tarocco o una spatolina, avendo cura di lasciare almeno 4-5 cm dai bordi più vicini. Ripiegate un'estremità di pasta verso il centro e spennellate con il burro fuso. Riportate verso il centro anche il secondo lembo di pasta e spennellate nuovamente. Ripiegate i bordi rimasti liberi verso il centro in modo da ottenere un rettangolo che racchiuda la crema e spennellate ancora con il burro. Rigirate delicatamente il rettangolo così ottenuto su una teglia foderata con carta forno con il lato delle chiusure verso il basso. Spennellate con il burro fuso un'ultima volta. Cuocete nel forno preriscaldato a 200 °C per circa 30 minuti o fino a quando la pasta fillo sarà ben dorata. Sfornate, lasciate assestare e spolverizzate con zucchero a velo e cannella a piacere. Tagliate e servite a quadrotti la bougatsa.

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Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.

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