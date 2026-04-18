Lite in strada a Firenze sfocia in uno scontro tra due uomini: grave un 46enne

Una lite in strada è sfociata in uno scontro tra due uomini ieri sera a Firenze. Uno si trova in prognosi riservata dopo essere stato trasportato d'urgenza in ospedale, l'altro è stato arrestato dalla polizia. È successo intorno alle 21.30 in via Il Prato da dove è partito l'allarme lanciato dai residenti. In corso gli accertamenti sull'accaduto. Da quanto emerso avrebbero iniziato a colpirsi fino a che uno dei due si sarebbe scagliato al collo dell'altro con un vetro rotto di bottiglia, causandogli un'emorragia. Il ferito grave è un 46enne del Marocco, trasportato in pronto soccorso. Anche l'arrestato, un 34enne della Somalia, è rimasto ferito e si trova attualmente in ospedale dove viene piantonato. In seguito sarà trasferito in camera di sicurezza.

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