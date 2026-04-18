Lite in un magazzino a Sesto Fiorentino, ferito un 61enne

Una lite tra due lavoratori all’interno di un magazzino di Sesto Fiorentino è degenerata, provocando il ferimento di uno dei due.

E' successo nelle prime ore del mattino nella zona dell’Osmannoro e secondo le prime ricostruzioni, durante il diverbio un uomo di 61 anni sarebbe caduto a terra, battendo violentemente la testa. L’impatto gli ha causato un trauma cranico che ha reso necessario l’intervento dei sanitari del 118, arrivati sul posto intorno alle 6.15.

In un primo momento il lavoratore è apparso tramortito, ma già durante i primi controlli effettuati sul luogo dell’accaduto i parametri vitali sono risultati nella norma.

A scopo precauzionale, i medici hanno comunque disposto il trasferimento al pronto soccorso dell’Ospedale di Careggi, dove l’uomo è stato ricoverato in codice giallo per ulteriori accertamenti.

Sul posto è intervenuta anche la polizia di Stato, che ha avviato le verifiche per chiarire l’esatta dinamica della lite e accertare eventuali responsabilità.

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