Misericordia di Empoli, ecco la nuova ambulanza

Una nuova ambulanza si è aggiunta alla flotta della Misericordia di Empoli grazie alla generosità della famiglia Bagnoli. Il nuovo mezzo di soccorso è stato donato all’Arciconfraternita in memoria di Loriano Bagnoli, storico patron e presidente onorario della Sammontana deceduto lo scorso novembre all'età di 86 anni.

Il nuovo mezzo è stato presentato questo pomeriggio, presso la sede della Misericordia di Empoli, in una cerimonia pubblica con i volontari, il Magistrato della Misericordia, rappresentanti delle forze dell’ordine, le autorità locali e la famiglia Bagnoli, per presentare alla cittadinanza il nuovo mezzo di soccorso.

L’ambulanza è altamente attrezzata per assistere pazienti in condizioni critiche, che richiedono il supporto simultaneo di più apparecchiature salvavita: dall'ECMO — la macchina che sostituisce temporaneamente la funzione di cuore e polmoni — al contropulsatore aortico, fino al ventilatore polmonare. Una volta a bordo il paziente si trova in una vera e propria sala di rianimazione in movimento.

Con questo ingresso la flotta della Misericordia di Empoli raggiunge otto ambulanze operative. Il nuovo mezzo segna anche il primo veicolo equipaggiato con cambio automatico, una soluzione che migliora il comfort di guida, riduce l'affaticamento del personale nei trasporti lunghi e aumenta la sicurezza nelle situazioni di emergenza.

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