Misericordia di Empoli, ecco la nuova ambulanza

Attualità Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Il mezzo è stato donato in memoria di Loriano Bagnoli

Una nuova ambulanza si è aggiunta alla flotta della Misericordia di Empoli grazie alla generosità della famiglia Bagnoli. Il nuovo mezzo di soccorso è stato donato all’Arciconfraternita in memoria di Loriano Bagnoli, storico patron e presidente onorario della Sammontana deceduto lo scorso novembre all'età di 86 anni. 

Il nuovo mezzo è stato presentato questo pomeriggio, presso la sede della Misericordia di Empoli, in una cerimonia pubblica con i volontari, il Magistrato della Misericordia, rappresentanti delle forze dell’ordine, le autorità locali e la famiglia Bagnoli, per presentare alla cittadinanza il nuovo mezzo di soccorso.

L’ambulanza è altamente attrezzata per assistere pazienti in condizioni critiche, che richiedono il supporto simultaneo di più apparecchiature salvavita: dall'ECMO — la macchina che sostituisce temporaneamente la funzione di cuore e polmoni — al contropulsatore aortico, fino al ventilatore polmonare. Una volta a bordo il paziente si trova in una vera e propria sala di rianimazione in movimento.

Con questo ingresso la flotta della Misericordia di Empoli raggiunge otto ambulanze operative. Il nuovo mezzo segna anche il primo veicolo equipaggiato con cambio automatico, una soluzione che migliora il comfort di guida, riduce l'affaticamento del personale nei trasporti lunghi e aumenta la sicurezza nelle situazioni di emergenza.

Ambulanza misericordia empoli (4)

Ambulanza misericordia empoli (1)

Ambulanza misericordia empoli (2)

Ambulanza misericordia empoli (3)

Notizie correlate

Empoli
Attualità
18 Aprile 2026

Nonna Silvi special guest del gattile di Empoli, l'appello: "Sostenete l'associazione"

"Qui c'è bisogno, queste creature sono parte di noi. Avere una creatura in casa ci rallegra la vita". Mentre accarezza un gatto sulle ginocchia Nonna Silvi, star dei social e [...]

Empoli
Attualità
18 Aprile 2026

Il parco di Pagnana intitolato alla maestra Liliana Lensi: "Importante il suo contributo per Empoli"

Una bella mattinata di sole e di emozioni. Questa mattina (sabato 18 aprile 2026) si è svolta la seconda intitolazione di un luogo pubblico, un’area a verde che porterà il [...]

Empoli
Attualità
17 Aprile 2026

Allo stadio Castellani una giornata per Scuola del tifo e Premio Emiliano Del Rosso

Tutto è pronto per l’atto conclusivo della "Scuola del tifo azzurro... tifo per... e non contro", il progetto dell’Unione Clubs Azzurri che anche quest’anno ha fatto tappa in numerosi istituti [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

torna a inizio pagina