Nonna Silvi special guest del gattile di Empoli, l'appello: "Sostenete l'associazione"

"Qui c'è bisogno, queste creature sono parte di noi. Avere una creatura in casa ci rallegra la vita". Mentre accarezza un gatto sulle ginocchia Nonna Silvi, star dei social e della cucina, lancia un appello per sostenere il gattile di Empoli, gestito da volontarie e volontarie dell'associazione Aristogatti. La struttura in via Ettore Majorana ha ricevuto la visita dell'ospite speciale Silvana Bini, ormai nota a tutti semplicemente come Nonna Silvi, che dalle attività di famiglia a Castelfiorentino e Montespertoli si è fatta conoscere in tutto il mondo con le sue ricette.

"Ci sono 170 gatti, assistiti da queste persone che non ricevono niente" dice Nonna Silvi in un video appello insieme alla presidente Tiziana Scarselli e al portavoce Stefano Maestrini condiviso dall'associazione, che già in passato ha più volte sottolineato le difficoltà nella gestione della struttura, in attesa di una nuova sede. Questione quest'ultima collegata all'ormai nota eredità da quasi 1 milione di euro, lasciata al Comune nel 2017, per la costruzione di un nuovo gattile: per il progetto circa un anno fa sono state sbloccate parte delle risorse.

L'appello di Nonna Silvi

Intanto volontari e volontarie continuano nella missione, offrendo assistenza e ospitalità ai gatti in difficoltà e senza una casa nel circondario: "Hanno bisogno di mangiare, meglio ancora se si fa un'offerta" dice ancora Nonna Silvi, invitando anche all'adozione. "Diamogli una mano, queste creature sarebbero abbandonate se non ci fosse questa gente. Venite al gattile, ma non per fare una visitina: oltre a portarne via qualcuno, portiamogli un'offerta".

Mentre parla accarezza un gatto bianco seduto sopra di lei: "Ha capito che sono una che ama le bestioline, non mi conosce e s'è messo qui con me. Sono venuta a posta a vedere perché è una cosa bellissima" aggiunge sull'associazione. "Gli hanno fatto le casine, sistemano tutto da sé, senza chiedere a nessuno". Poi si rivolge ad ascoltatori e ascoltatrici: "Avere una creatura in casa ci rallegra la vita. Se non ne avete, date una mano a chi dà una mano. Questi animali sono la nostra vita, aiutateli. Date retta a Nonna Silvi".

I ringraziamenti del gattile

Aristogatti Odv Empoli (foto gonews.it)

"Una di quelle emozioni che non ti aspetti ma che ti restano addosso. È venuta a trovarci perché aveva sentito parlare della nostra realtà, delle nostre grandi difficoltà… e ha voluto vedere tutto con i suoi occhi" scrivono dall'associazione Aristogatti condividendo la clip con Nonna Silvi sulla propria pagina social. "Le abbiamo raccontato cosa facciamo ogni giorno, le storie dei nostri mici, salvati, adottati ecc... le abbiamo raccontato delle infinite pile di fatture veterinarie da pagare che ci guardano ormai da mesi, e anche tutto l’amore che ci mettiamo nonostante tutto".

"Ringraziamo Nonna Silvi che ci ha fatto questa bella sorpresa e per le belle parole che ha detto nei nostri confronti come associazione" dice Stefano Maestrini. "Per chi ci volesse dare una mano trova tutti i dati sulla nostra pagina Facebook e sul nostro sito. Ringrazio a nome dell'associazione tutti coloro che ci danno una mano, perché questi animali dovranno essere sempre trattati bene". E non è detto che l'amica del gattile non torni per un'altra visita: "Ci ha promesso che tornerà a trovarci ancora... e noi ci crediamo davvero!! Grazie Nonna Silvi, di cuore".

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