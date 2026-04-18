Notte di controlli nel centro di Pisa, due denunce. Scovata droga nascosta in strada

Servizio straordinario di controllo nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 aprile in centro a Pisa, da parte dei carabinieri. L'attività, incentrata su piazza delle Vettovaglie e aree limitrofe, come spiegato in una nota dell'Arma è stata finalizzata a prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti e contrasto della criminalità diffusa. L'operazione è stata eseguita dal personale del Nucleo Operativo e Radiomobile, coadiuvato dalle Stazioni di San Giuliano Terme, Migliarino Pisano e il Nucleo Cinofili di San Rossore.

Nel corso del servizio i militari hanno denunciato in stato di libertà due persone. Il primo soggetto è stato controllato e trovato in possesso di circa 9,4 grammi di hashish, suddivisi in dosi, oltre a 630 euro in contanti, somma ritenuta verosimilmente provento dell'attività di spaccio. Contemporaneamente, i controlli alla circolazione stradale hanno portato al fermo di un conducente alla guida di un’auto, il quale, manifestando sintomi riconducibili all'uso di sostanze stupefacenti, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sanitari. A seguito del rifiuto, le forze dell'ordine hanno proceduto al ritiro della patente di guida e al sequestro del veicolo, affidato al soccorso stradale, rinvenendo inoltre all'interno dell'abitacolo due bastoni in legno di circa 60 centimetri, anch'essi posti sotto sequestro.

L'attività di vigilanza, rafforzata dalla collaborazione dell'unità cinofila, ha consentito inoltre di rinvenire e sequestrare in Vicolo del Porton Rosso, un ulteriore quantitativo di hashish di circa 27 grammi, che era stato nascosto all'interno di un'intercapedine. Complessivamente, il servizio ha permesso di sottoporre a controllo 24 persone e 16 veicoli. La sostanza stupefacente, il denaro e gli oggetti atti a offendere sono stati presi in carico in attesa di essere versati presso il locale ufficio corpi di reato, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

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