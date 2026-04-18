Occupano abusivamente un edificio e rubano energia: denunciati due giovani

Si erano introdotti illegalmente all’interno di un edificio nel comune di Coreglia Antelminelli, trasformandolo di fatto in un alloggio di fortuna. Protagonisti della vicenda una ragazza italiana e un giovane di origine marocchina, entrambi residenti in provincia di Torino, già noti alle forze dell’ordine.

Secondo quanto ricostruito, i due avrebbero manomesso il contatore elettrico per alimentare piccoli elettrodomestici, prelevando energia in modo illecito. Una situazione che è emersa dopo la segnalazione del proprietario dell’immobile, insospettito da movimenti anomali all’interno della struttura.

Sul posto sono intervenuti i militari delle stazioni dei carabinieri di Coreglia Antelminelli e di Fornaci di Barga, che hanno accertato l’occupazione abusiva e la manomissione dell’impianto elettrico. L’intervento si è concluso con l’immediato allontanamento dei due giovani dall’edificio.

Entrambi sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Lucca e dovranno rispondere dei reati di invasione di edifici e furto di energia elettrica. Nei loro confronti è stato inoltre disposto il foglio di via obbligatorio da parte del Questore di Lucca.

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