Prato, precipita da una finestra e muore: aveva 97 ovuli di droga nello stomaco

Cronaca Prato
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Avviata l'inchiesta dalla procura

Un uomo è precipitato da una finestra e, in seguito alla caduta, è deceduto in ospedale. Secondo quanto emerso nello stomaco e nell'intestino aveva 97 ovuli che conterrebbero droga. Sulla vicenda accaduta a Prato sono in corso le indagini della procura per istigazione al suicidio e detenzione di stupefacenti.

La vittima è un 37enne, di origine cinese. Da quanto ricostruito l'uomo è precipitato da un appartamento al secondo piano ed è stato soccorso in codice rosso dal 118. Trasportato d'urgenza all'ospedale Santo Stefano è poi deceduto. La presenza degli ovuli sarebbe stata rilevata da una tac. In corso le indagini affidate alla polizia.

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