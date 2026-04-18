Protesta all'alba a Livorno: polizia allontana manifestanti che volevano bloccare una nave

Sgomberato questa mattina dalle forze dell'ordine un gruppo di manifestanti che, intorno alle 6, hanno bloccato a Livorno il ponte di via Mogadiscio, accesso al porto mercantile. La protesta sarebbe nata, secondo i manifestanti, per il presunto passaggio in porto di una nave che trasporterebbe armi americane. La manifestazione, iniziata alle prime luci dell'alba, da quanto emerso non era stata preavvisata alla questura e la Digos, dopo l'intervento di stamani, sta conducendo le indagini. I manifestanti hanno attuato resistenza passiva durante l'allontanamento, nessuno è rimasto ferito.

Presenti anche bandiere Usb: "Questa mattina è previsto il transito di un carico di armamento - ha spiegato Giovanni Ceraolo di Usb - su una nave proveniente dalla base di Camp Darby, che dovrebbe transitare dal porto di Livorno. E sembrerebbe, grazie alla segnalazione di alcuni lavoratori, che sia un carico di esplosivi, mine, munizioni". Il sindacalista ha ricordato le varie realtà livornesi presenti tra cui "Usb, Gap, Ex Caserma, Scuola di Carta e Potere al Popolo. Abbiamo deciso di fare una manifestazione pacifica, una presenza qui sul ponte mobile di via Mogadiscio perché la nave deve passare da qui" e, ha aggiunto, "siamo assolutamente convinti che il traffico di morte, le armi, non debbano assolutamente più passare dal nostro territorio, non vogliamo essere complici di genocidio e guerra". Nel video, postato sulla pagina social di Usb Livorno dopo le 6 del mattino, Ceraolo aggiunge: "Sono già arrivate due camionette del reparto mobile della polizia, siamo qui resistiamo in maniera pacifica, ma non ci stiamo a restare in silenzio mentre nel nostro territorio, quasi quotidianamente, dalla base di Camp Darby continuano a uscire armi, munizioni e strumenti di morte".

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