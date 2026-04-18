Scontro tra moto e bici a Empoli, grave un 37enne

Cronaca Empoli
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Necessario l'intervento dell'elisoccorso. Ferito anche il centauro

Grave incidente a Empoli, in viale Giotto, nel pomeriggio di oggi. Verso le 18.30 una moto e una bicicletta si sono scontrate e nell'impatto sono rimasti feriti entrambi i conducenti.

Ad avere la peggio è stato il ciclista, un uomo di 37 anni, che ha riportato traumi molto seri. Data la gravità delle sue condizioni, il ferito è stato prelevato dall'elisoccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale di Careggi di Firenze per ricevere le cure necessarie.

L’uomo al volante della moto ha riportato un trauma al bacino ed è stato soccorso da un'ambulanza infermieristica, che lo ha trasportato all'ospedale San Giuseppe di Empoli.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i carabinieri, per effettuare i rilievi necessari e stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.

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