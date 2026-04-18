Sicurezza, FdI Empoli: "Non si aspetti il peggio prima di agire"

Il Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia Empoli ha presentato un’interrogazione a risposta orale sui ripetuti episodi di microcriminalità che, da mesi, starebbero interessando la zona di piazza San Rocco, piazza Pinturicchio e le vie limitrofe: segnalazioni di cittadini, infatti, giungono in relazione a furti di scooter e biciclette, danneggiamenti, spaccate e tentativi di furto ai danni di auto in sosta.

A rendere ancora più grave e allarmante il quadro è, soprattutto, quanto accaduto l’11 aprile scorso in piazza San Rocco, dove un cittadino residente ha documentato e interrotto un tentativo di furto su un’autovettura parcheggiata. Dalle immagini riprese si vede un uomo arrivare in bicicletta, avvicinarsi all’auto, tentare prima di aprire lo sportello e poi di infrangere un finestrino. Il cittadino, resosi conto di quanto stava accadendo, ha immediatamente chiamato le forze dell’ordine e ha iniziato a filmare la scena.

Il fatto assume un rilievo ancora più serio per il comportamento dell’autore del gesto, che, pur essendo stato visto e ripreso mentre tentava di commettere il reato, avrebbe reagito con atteggiamento intimidatorio, dicendo al residente di farsi gli affari suoi e invitandolo a scendere in strada. Solo a quel punto, di fronte alla reazione decisa del cittadino, che è effettivamente sceso, il malintenzionato si sarebbe dato alla fuga.

È questo il punto politico e civile che non può più essere aggirato. Non siamo davanti soltanto all’ennesimo episodio di danneggiamento o di criminalità diffusa. Siamo davanti a un fatto che mostra con impressionante chiarezza un salto di qualità nell’audacia di chi delinque, al punto da sentirsi abbastanza sicuro da minacciare un residente intervenuto per difendere il proprio quartiere.

Fratelli d’Italia Empoli pone una domanda semplice ma inevitabile: davvero anche a Empoli si vuole aspettare che qualche cittadino venga rapinato o malmenato prima di prendere provvedimenti seri? Il richiamo a quanto avvenuto nei giorni scorsi a Firenze, nel quartiere di Novoli, dove un uomo di 56 anni è stato accoltellato durante una tentata rapina in strada: non è una forzatura polemica, ma un monito che non può essere ignorato.

Il Comune non può continuare a limitarsi a registrare le segnalazioni. Deve dire con chiarezza se fosse già a conoscenza della situazione, quali controlli siano stati effettuati, se vi sia un monitoraggio specifico su quell’area e, soprattutto, cosa intenda fare subito per restituire sicurezza ai residenti. Per questo, con l’interrogazione depositata, Fratelli d’Italia chiede risposte precise su presidio del territorio, intensificazione dei controlli, illuminazione pubblica, coinvolgimento della Prefettura, confronto con i cittadini e videosorveglianza, anche alla luce del fatto che nell’elenco pubblico delle nuove postazioni comunali non risultano indicate piazza San Rocco e piazza Pinturicchio.

Non è accettabile – dichiarano i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Empoli – che in una zona residenziale della città un cittadino debba trovarsi nella condizione di intervenire personalmente per impedire un furto, venendo perfino minacciato. A quell’uomo va la nostra solidarietà, ma proprio questo episodio dimostra che la misura è colma. Quando i delinquenti agiscono con questa disinvoltura significa che avvertono un deficit di deterrenza, di controllo e di presenza. La sicurezza dei cittadini non può essere affidata al coraggio dei singoli.

L’amministrazione comunale dica senza ambiguità se era a conoscenza del fenomeno e quali misure intenda attivare nell’immediato. Servono più controlli, una verifica puntuale sulla copertura delle telecamere, maggiore attenzione all’illuminazione e un’azione coordinata con tutte le istituzioni competenti. Su questi temi non servono rassicurazioni generiche: servono atti, tempi e responsabilità chiare.

Fratelli d’Italia Empoli ribadisce che la sicurezza urbana non è una questione secondaria né una materia da affrontare solo dopo fatti irreparabili. È una priorità amministrativa e politica. E i cittadini di piazza San Rocco, piazza Pinturicchio e delle strade vicine hanno diritto di sapere se il Comune intenda finalmente intervenire prima che la situazione degeneri ulteriormente.

Fonte: Gruppo consiliare Fratelli d'Italia Empoli - Cosimo Carriero, capogruppo, Francesca Peccianti, Danilo Di Stefano

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