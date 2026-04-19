Anniversario Liberazione a Fucecchio: dal percorso in bici nei luoghi di memoria ai dibattiti

Per celebrare l’81° anniversario della Liberazione dell'Italia dall'occupazione nazista e dal fascismo, il Comune di Fucecchio promuove una serie di iniziative in collaborazione con le realtà associative.

Si partirà la sera di venerdì 24 aprile con un appuntamento conviviale a cura della sezione ANPI di Fucecchio presso il circolo ARCI Le Calle: dalle ore 20 in programma l’apericena (prenotazione obbligatoria al numero 329 7449015 o via mail all'indirizzo anpi.fucecchio@gmail.com), con dibattiti e interventi sul tema e, a seguire, spazio al concerto degli Alma Vintage “Spinti da un sogno di libertà".

Sabato 25 aprile, alle ore 10, si terrà la cerimonia di commemorazione istituzionale presso il monumento ai Caduti in piazza XX Settembre. Proprio da qui, alle 10:45, partirà Libera Ride, staffetta ciclistica a cura di Cantilovers & Collettivo Ruota Libera, che raggiungerà i luoghi della memoria (partecipazione gratuita). La mattinata proseguirà con l'intervento - racconto dal titolo “Velia, Alindora, Dina e altre Resistenti. Storie di donne" di Francesco Catastini e, a conclusione, con una merenda partigiana offerta dalla Pro Loco di Fucecchio. Nel primo pomeriggio, intorno alle ore 14, è previsto il rientro di Libera Ride, atteso proprio in piazza Montanelli dove, per l’intera giornata, sarà allestita la tradizionale Fiera del gusto, vetrina mercato della norcineria toscana giunta alla XX edizione, con mercatino artigianale ed esposizione e degustazione di prodotti tipici locali. Alcune info utili su Libera Ride: la partecipazione è gratuita, il casco e le luci sono obbligatorie e soprattutto l’attenzione alla propria sicurezza e a quella degli altri. Il percorso prevede in gran parte tratti di strada sterrata o vie asfaltate secondarie. Le strade non saranno chiuse al traffico.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa