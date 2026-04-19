Aquateam conquista Cervia: poker d'oro ai campionati giovanili Finp

Splende il sole sulla piscina comunale di Cervia, ma a brillare ancora di più sono le medaglie portate al collo dai giovani talenti dell’Aquateam Nuoto Cuoio. In occasione dei Campionati Italiani Giovanili FINP (Federazione Italiana Nuoto Paralimpico), la società toscana ha messo a segno un en plein memorabile: quattro gare disputate, quattro medaglie d'oro e i record personali frantumati.

I protagonisti di questa impresa sono Martina Alfei e Filippo Calloni, capaci di trasformare la tensione di un appuntamento nazionale in energia pura.

Martina Alfei ha confermato di essere una delle promesse più interessanti del panorama giovanile. La sua è stata una prova di forza e determinazione. Nei 100 stile libero ha gestito la gara con maturità, chiudendo con un tempo che abbassa sensibilmente il suo precedente primato. Non contenta, ha concesso il bis nei 100 farfalla, volando sull'acqua e conquistando il gradino più alto del podio.

Non è stato da meno Filippo Calloni, che ha dominato le distanze brevi con una tecnica impeccabile. Nel 50 dorso Filippo ha mostrato una reattività eccezionale in partenza, mantenendo un assetto perfetto fino al tocco finale. La consacrazione è arrivata poi nei 50 rana, dove è riuscito a migliorare il proprio personal best portando a casa il secondo oro ma anche l'ambito pass per i prossimi campionati italiani estivi in vasca lunga.

Oltre ai titoli italiani, a rendere orgoglioso lo staff tecnico dell’Aquateam Nuoto Cuoio è il miglioramento cronometrico di entrambi gli atleti.

Arrivare a un appuntamento così importante e riuscire a superare i propri limiti è il segno di una preparazione meticolosa e di una crescita costante, sia fisica che mentale.

Questi quattro ori non sono solo trofei da mettere in bacheca, ma rappresentano un trampolino di lancio per il futuro di Martina e Filippo, simboli di un movimento paralimpico che continua a regalare emozioni e orgoglio al territorio toscano del Cuoio.

Fonte: Aquateam Nuoto Cuoio

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