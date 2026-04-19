Aquateam Nuoto Cuoio ai Giochi Special Olympics di Livorno: "Celebrato l'impegno di tutti"

Sport Livorno
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Venti atleti alla gara senza podio: "Qui non serve. L'obiettivo non è battere l'altro ma superare i propri limiti, arrivare insieme alla versione migliore di se stessi"

Non c’è bisogno di un cronometro per misurare il valore di una giornata come quella vissuta domenica 19 aprile a Livorno. L’Aquateam Nuoto Cuoio è scesa in acqua per la manifestazione "Zenith in onda" con una squadra affiatata di 20 atleti, portando in vasca molto più della semplice tecnica sportiva: "Hanno portato coraggio, determinazione e quella gioia pura che solo i Giochi Special Olympics sanno sprigionare" scrivono da Aquateam. "In un mondo sportivo spesso ossessionato dal "primo posto", la tappa livornese ha ribadito con forza i valori del movimento Special Olympics. Qui il podio non esiste perché non serve. L’obiettivo non è battere l’altro, ma superare i propri limiti, sfidare le proprie paure e godersi la soddisfazione di aver dato il massimo. Per questi 20 ragazzi, la gara è stata un viaggio personale verso la crescita e l'autostima".

Ogni atleta dell’Aquateam "ha offerto una prestazione meravigliosa, frutto di mesi di allenamento e passione. Che si trattasse di pochi metri o di intere vasche, il tifo dagli spalti ha accompagnato ogni bracciata. Al termine delle prove, il momento più emozionante: la consegna della medaglia al merito. Un riconoscimento che non distingue tra primi e ultimi, ma che celebra l’impegno di tutti. Vedere venti medaglie brillare sul petto di questi atleti è stata la prova tangibile che, quando si gareggia per la propria soddisfazione, si è già campioni".

Un ritorno a casa pieno di emozioni per Aquateam Nuoto Cuoio. "Questi venti atleti hanno dimostrato che lo sport è il linguaggio universale dell'inclusione. Oltre i tempi e le classifiche, resta il ricordo di una giornata di sorrisi, abbracci e di quella consapevolezza profonda: l'importante non è arrivare davanti a qualcuno, ma arrivare insieme alla versione migliore di se stessi".

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