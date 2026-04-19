Casciana Terme si prepara alla 49esima Festa dei Rioni: due weekend tra spettacolo e tradizione

Dal 2 al 10 maggio 2026 torna a Casciana Terme uno degli appuntamenti più sentiti e rappresentativi del territorio: la Festa dei Rioni, storica manifestazione cittadina organizzata dall’Associazione 3 Maggio, capace ogni anno di coinvolgere l’intera comunità e richiamare visitatori da tutta la Toscana.

I quattro Rioni del paese – Casina (blu), Centro (rosso), Gorina (verde) e Pietraia (giallo) – si sfideranno in un ricco calendario di appuntamenti tra competizione, tradizione e spettacolo. Nata nel 1975 in occasione della festa patronale di Santa Croce, la manifestazione rappresenta oggi uno dei momenti più identitari della vita cascianese.

L’edizione 2026 si aprirà sabato 2 maggio con lo Street Food e Cocktail Bar dei Rioni, la suggestiva Processione di Santa Croce, la Staffetta dei ragazzi e l’attesissima Disfida dei Falò, simbolico rito di luce e appartenenza tra i quartieri. Domenica 3 maggio spazio ai più giovani con i Giochi dei bambini e dei ragazzi, oltre alla tradizionale serata conviviale "A cena con i Rioni".

Il weekend conclusivo si aprirà sabato 9 maggio con i Giochi senza Quartiere, tra prove di forza, abilità e lo storico gioco del carretto, preceduti da esibizioni e street food. Il momento più atteso arriverà domenica 10 maggio alle ore 15.30, quando Piazza Garibaldi ospiterà le spettacolari Sfilate dei Quattro Rioni: costumi scenografici, coreografie, musica dal vivo, grandi allestimenti e carri allegorici daranno vita a uno show unico nel suo genere.

Novità 2026 sarà la parata itinerante per le vie del paese prima dell’ingresso in piazza. Una giuria tecnica composta da professionisti del settore valuterà musica, scenografie, costumi e performance per decretare il Rione vincitore. Dalle ore 21.30 spazio alle premiazioni finali e alla proclamazione dei vincitori dell’edizione 2026.

Durante tutta la manifestazione saranno inoltre presenti mostre fotografiche e dei costumi storici, iniziative culturali e attività collaterali dedicate alla comunità.

La Festa dei Rioni rappresenta un’occasione unica per visitare Casciana Terme e vivere da vicino una tradizione autentica fatta di passione, creatività e forte senso di appartenenza.

Fonte: Associazione 3 Maggio Casciana Terme