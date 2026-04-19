Ciclista ha un malore a Cigoli (San Miniato): soccorso in codice rosso

Questa mattina nel piccolo borgo di Cigoli, nel comune di San Miniato, un ciclista sarebbe stato colto da un malore. L'uomo, di 52 anni, si trovava insieme ad altre persone in bicicletta, che lo hanno immediatamente soccorso lanciando contemporaneamente la richiesta di aiuti. È successo lungo via Gori, strada che attraversa la frazione: sul posto intorno alle 11 sono intervenute un'automedica e un'ambulanza con personale sanitario e i carabinieri. Allertato anche l'elisoccorso Pegaso, poi non attivato, l'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Empoli.

Sempre da quanto appreso il 52enne sarebbe andato in arresto cardiaco. Si è accasciato al suolo mentre il gruppo di ciclisti stava percorrendo la salita che porta al paese. Il primo soccorso è partito dagli stessi amici che erano con lui, dove sembra fosse presente un sanitario, che ha iniziando le manovre di rianimazione con il massaggio cardiaco. Manovre proseguite con l'intervento dell'ambulanza: l'uomo è stato rianimato ed è stato portato d'urgenza al pronto soccorso del San Giuseppe, dove è tutt'ora ricoverato in prognosi riservata.

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