Fi-Pi-Li, il ponte mobile levatoio dei Navicelli torna al suo posto

"Quarantadue giorni di lavoro ininterrotto, centinaia di operazioni coordinate tra istituzioni, imprese e autorità portuali, con la puntuale regia della Città Metropolitana di Firenze che gestisce la strada di grande comunicazione FiPiLi per la Regione Toscana: oggi, domenica 19 aprile, a partire dalle ore 12, il Ponte Mobile Levatoio Navicelli – snodo fondamentale della SGC Fi-Pi-Li al confine tra Livorno e Pisa – compie il passo più atteso". Così in una nota la Città Metropolitana di Firenze comunica che entro il 27 aprile, dopo i lavori di ripristino, tornerà la piena funzionalità stradale e nautica legata al ponte mobile, dopo la rottura e i danni registrati il 6 marzo scorso.

"Grande - dichiara Emma Donnini, consigliera della Città Metropolitana di Firenze delegata alla FiPiLi - è la soddisfazione della Città Metropolitana e di tutti gli enti coinvolti nel vedere come le varie professionalità nei diversi settori, dall'ingegneria nautica a quella stradale, siano state convergenti per trovare le migliori soluzioni e lavorare in sicurezza, con un cronoprogramma ben definito. Siamo riusciti così a salvaguardare sia le attività lavorative relative alla industria nautica che la viabilità stradale, dimostrando come la Toscana abbia insieme una forza incredibile: un ponte nei fatti e un ponte di province e di tanti attori politici e tecnici, con aziende molto qualificate, che hanno messo in atto la migliore risposta possibile".

Alla presenza del presidente della Regione Eugenio Giani, di Emma Donnini e delle altre autorità, con l'ausilio di grandi gru, l'impalcato completamente rinnovato viene sollevato dalla chiatta navale e riposizionato nella sua sede sopraelevata. Un momento tanto tecnico quanto simbolico: il ponte torna a essere il ponte.

Cosa succede oggi e nei prossimi giorni

Nella giornata di ieri, sabato 18 aprile, il ponte è stato collocato su chiatta navale in preparazione all'operazione odierna; la navigazione sul canale dei Navicelli è stata sospesa dalle ore 14 di ieri fino alle ore 12 di lunedì 20 aprile per consentire le manovre in sicurezza.

Da lunedì 20 aprile prenderanno avvio le ultime lavorazioni: il ripristino della pavimentazione del piano viabile e il collaudo del nuovo meccanismo di sollevamento, nelle sue componenti meccaniche e idrauliche. La piena funzionalità del Ponte Mobile Levatoio Navicelli — sia stradale sia nautica — è prevista entro lunedì 27 aprile.

Cosa è stato fatto dal 6 marzo a oggi

Fin dalle prime ore dopo la rottura improvvisa di una delle due cerniere in acciaio del meccanismo di sollevamento — avvenuta il pomeriggio di venerdì 6 marzo 2026, fortunatamente senza conseguenze per la viabilità o la navigazione, interrotte entrambe in quel momento per le normali operazioni di innalzamento del ponte — la Città Metropolitana di Firenze ha assunto il ruolo di regia operativa e istituzionale dell'intera vicenda.

Come stazione appaltante della strada di grande comunicazione FiPiLi, la Città Metropolitana di Firenze ha coordinato in tempo reale i tecnici interni con quelli dell'impresa affidataria AVR S.p.A. e della società di progettazione Smart Engineering S.r.l., garantendo al tempo stesso il raccordo costante con la Regione Toscana — proprietaria della FiPiLi — e con tutti i soggetti coinvolti: Autorità di Sistema Portuale di Livorno, Capitaneria di Porto, Comuni di Livorno e Pisa, Port Authority di Pisa e il Gruppo Nautici dell'Unione Industriale Pisana.

La priorità dichiarata sin dal primo momento: ripristinare la piena funzionalità nel minor tempo possibile, tutelando sia la viabilità sull'asse Fi-Pi-Li sia la navigabilità del Canale dei Navicelli, arteria produttiva essenziale per i cantieri nautici pisani e per il Porto di Livorno.

Le operazioni si sono sviluppate in fasi strettamente programmate:

8–10 marzo: con l'ausilio di tre grandi gru, il piano viabile è stato ricollocato in posizione orizzontale e il transito veicolare sul ponte è stato ripristinato già la sera di martedì 10 marzo — quattro giorni dopo la rottura.

11–26 marzo (fase di valutazione e progettazione): il ponte è rimasto percorribile ai veicoli sotto le 3,5 tonnellate e il canale navigabile per imbarcazioni con altezza inferiore a 9 metri, mentre tecnici e progettisti mettevano a punto il piano d'intervento.

27–30 marzo (avvio lavori): scelta coraggiosa ma vincente — lavorare con l'impalcato a terra anziché in quota, per massimizzare la sicurezza degli operatori e accelerare i tempi. Il ponte è stato alleggerito, predisposte quattro gru, sollevato e adagiato su chiatta navale in banchina portuale.

31 marzo – 15 aprile (rinnovo completo): sostituzione integrale dell'impiantistica meccanica e idraulica, risanamento delle parti deteriorate.

Durante questa fase è emersa un'ulteriore criticità — rilevabile solo con il ponte a terra — ovvero una corrosione eccessiva del traverso in acciaio di testata, che ha richiesto tre giorni di lavoro aggiuntivi e fatto slittare il programma di una settimana.

16–19 aprile (fase finale): posizionamento delle gru e della chiatta, e oggi il riposizionamento definitivo dell'impalcato nella sua sede sopraelevata. Una domenica è la sola finestra temporale compatibile con la necessaria sospensione del traffico sul ponte alternativo di via Mogadiscio — vincolo che ha determinato la scansione settimanale delle fasi più delicate.

Un effetto immediato positivo: la scelta di lavorare con il ponte a terra ha consentito di riaprire il Canale dei Navicelli anche ai natanti con altezza superiore a 9 metri fin dall'avvio dei lavori, permettendo ai super yacht prodotti nei cantieri pisani — rimasti bloccati lungo il canale per settimane — di raggiungere finalmente il mare.