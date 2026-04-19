Firenze, ramo di un pino cade nel giardino di una scuola a Coverciano

Caduto nella notte un ramo da un pino domestico nel giardino della scuola Santa Maria a Coverciano, a Campo di Marte (Firenze). È successo mentre la scuola e il giardino erano chiusi e vuoti. Il ramo, spiegano dal Comune, è caduto da una pianta con un tronco di 58 cm e con altezza 11-15 metri. Sul posto sono intervenuti i tecnici della Direzione Ambiente e i vigili del fuoco per la rimozione del ramo. La pianta risulta in classe di pericolosità C (moderata), e durante l’ultimo controllo eseguito il 21 luglio 2025 non era stato disposto nessun intervento di potatura, con prossimo controllo previsto il 21 luglio 2026.

"Dopo la caduta del ramo - spiegano ancora da Palazzo Vecchio - l'albero presentava una chioma troppo sbilanciata e per evitare il rischio che anche gli altri rami si spezzassero è stato deciso l'abbattimento dell'intera pianta. Anche tutte le altre piante del giardino scolastico hanno controlli in regola e non sono state segnalate criticità. A scopo precauzionale verrà eseguito dai professionisti incaricati nei prossimi giorni un ulteriore sopralluogo di verifica. La scuola domani sarà regolarmente aperta".

Ricordato inoltre che per il monitoraggio dello stato di salute degli alberi il Comune di Firenze ha adottato il protocollo della Società Italiana di Arboricoltura che prevede il controllo VTA (Visual Tree Assessment) da parte di professionisti specializzati.

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