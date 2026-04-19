Firmato il Patto di amicizia tra i Comuni di Stazzema e Borgo a Mozzano

È stato sottoscritto questa mattina il Patto di Amicizia tra i Comuni di Stazzema e Borgo a Mozzano, rappresentati dai sindaci Maurizio Verona e Patrizio Andreuccetti. Un atto che rafforza il legame tra le due comunità nel segno della memoria, della pace e dei valori costituzionali.

Il Patto nasce dalla volontà condivisa di ricordare i tragici eventi del 1944, che colpirono civili inermi – donne, bambini e anziani – vittime della violenza nazifascista, e dalla consapevolezza che proprio dalla conoscenza della storia possano scaturire impegni concreti per il presente e il futuro.

Con la firma, le due amministrazioni si impegnano a promuovere iniziative comuni per la salvaguardia della memoria, a rafforzare il ruolo della scuola nello studio delle vicende della Seconda guerra mondiale e a costruire percorsi condivisi di educazione alla pace. Centrale sarà anche la valorizzazione del Parco Nazionale della Pace di Sant’Anna di Stazzema come punto di riferimento per una rete di enti e associazioni attivi a livello nazionale ed europeo nella diffusione dei valori di dialogo, convivenza e rispetto.

Il Patto prevede inoltre il rafforzamento degli scambi culturali, in particolare tra i giovani, e l’impegno a contrastare ogni forma di ritorno a ideologie e simboli totalitari, riaffermando con forza i principi della Costituzione italiana e della Dichiarazione universale dei diritti umani.

"È un segnale importante che le istituzioni scelgano di assumersi l’impegno di sottoscrivere un patto volto a valorizzare i valori della memoria e tutto ciò che essa rappresenta. Sant’Anna di Stazzema è un simbolo che non appartiene soltanto al nostro Comune, ma all’intera umanità: un luogo che parla di storia, di dolore, ma anche di responsabilità collettiva - ha dichiarato il sindaco di Stazzema Maurizio Verona -. Non tutte le istituzioni oggi dimostrano la necessaria sensibilità su questi temi: mentre crescono esperienze come questa, si registrano anche segnali meno incoraggianti, come la riduzione di risorse per i luoghi della memoria. Proprio per questo diventa ancora più importante rafforzare una rete di Comuni impegnati nella difesa e nella trasmissione di questi valori - ha aggiunto -. Questo patto assume un significato ancora più forte in un mese simbolico, a pochi giorni dal 25 aprile, festa della Liberazione e della democrazia, nel ricordo di chi ha combattuto per conquistarle".

Il sindaco di Borgo a Mozzano Patrizio Andreuccetti ha dichiarato: «Con questo patto rafforziamo un legame fondato sulla memoria e sulla responsabilità. Ricordare Sant’Anna e ciò che poteva accadere anche a Partigliano significa capire che la storia non è mai scontata e che sta a noi difendere i valori di libertà e democrazia».

La firma del Patto rappresenta così un ulteriore passo nella costruzione di una collaborazione stabile tra le due comunità, con l’obiettivo di tenere viva la memoria e tradurla in azioni concrete per le nuove generazioni.