Incidente a San Giuliano Terme, ci sono feriti

Incidente questa mattina a San Giuliano Terme. Tre le auto coinvolte e due le persone rimaste ferite, trasportate all'ospedale di Cisanello a Pisa. Sul posto, intorno alle 10.15, sono intervenuti i vigili del fuoco di Pisa, i soccorsi inviati dal 118 e le forze dell'ordine per i rilievi. Ancora in corso di accertamento le cause dell'incidente avvenuto sulla Ss 12 all'incrocio con via di Campolungo. I vigili del fuoco hanno collaborato con il personale sanitario e messo in sicurezza le auto, tra le quali una elettrica che ha richiesto dedicate procedure.