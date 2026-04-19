L'Abc Solettificio Manetti supera la Sancat 78-54 e si avvia ai playoff

Dopo il pit-stop di Prato sponda Union, l’Abc Solettificio Manetti torna a difendere il proprio fortino chiudendo la pratica Sancat Basket sul 78-54. Non inganni il finale, però, frutto di un ultimo quarto a senso unico: le prime tre frazioni, infatti, sono scivolate via in perfetto equilibrio, con l’Abc che ha indirizzato la sfida all’inizio del rettilineo finale. In una gara che per 30 minuti ha regalato ben pochi sprazzi di bel gioco, i gialloblu, ancora privi di Cantini e Corbinelli, hanno cambiato marcia dopo il terzo riposo, quando la maggiore intensità nella metà campo difensiva ha spalancato le porte al break decisivo, con Mancini e Berni a guidare le danze in fase offensiva.

Un’Abc che può brindare al primo traguardo stagionale, ovvero la conquista matematica dei playoff, e che nelle ultime due giornate rimaste da giocare andrà in cerca del miglior piazzamento possibile: sguardo, dunque, a domenica prossima 26 aprile, quando alle 18 sarà attesa sul parquet di Bottegone.

LA CRONACA

Polveri bagnate in avvio di gara per i padroni di casa, con Sancat che ringrazia e si porta sullo 0-7 costringendo coach Betti a fermare il gioco dopo appena due giri di cronometro. Al rientro Talluri inaugura le danze castellane, seguito da quattro punti di Pedicone che riportano i gialloblu a contatto. Di Mancini il sorpasso, con il contro break locale che prosegue fino a suggellare un parziale di 11-0 (11-7 dopo sette giri di cronometro). Niccoli in mezzo all’area interrompe il digiuno fiorentino, finché la tripla di Brogi manda tutti al primo riposo sul 17-14.

Masini dall’arco riporta gli ospiti in controllo (21-22) e, mentre la difesa castellana latita, Pinarelli scrive 23-26 sul tabellone. Appena alza di nuovo l’aggressività nelle retrovie, l’Abc ricuce e rimette la testa avanti con Berni (29-26 al 17′), ma la gara resta senza un padrone e negli ultimi tre giri di lancette prima dell’intervallo le squadre si alternano al comando fino al 34-36 su cui si va negli spogliatoi.

Il botta e risposta dall’arco tra Lazzeri e Caselli inaugura la ripresa, mentre il mini break aperto da Torrigiani e chiuso da Mancini ristabilisce due possessi di vantaggio per l’Abc: 47-43 al 26′. In una gara che stenta a decollare, però, Sancat resta incollata, per poi approfittare di una dormita difensiva castellana che permette a Caselli di impattare di nuovo a quota 47. Ci pensa Berni, nell’ultimo possesso, ad infilarla da casa sua per il +3 gialloblu: 50-47 alla terza sirena.

Mentre la difesa locale stringe le maglie, Torrigiani e Lazzeri provano ad indirizzare la sfida all’inizio del rettilineo finale, seguiti da Berni che sul 58-47 costringe coach Calamai a rifugiarsi nel time out. Il gioco spalle a canestro di Mancini vale la doppia cifra di vantaggio gialloblu a metà frazione, finché la tripla di Landi sfonda le 20 lunghezze di vantaggio (72-51) facendo partire i titoli di coda ben prima della sirena finale.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI – SANCAT BASKET FIRENZE 78-54

Abc Solettificio Manetti: Tavarez, Lazzeri 8, Ticciati, Corbinelli ne, Talluri 3, Berni 13, Torrigiani 11, Marchetti 1, Landi 9, Cantini ne, Mancini 22, Pedicone 11. All. Betti. Ass. Calvani, Chiarugi.

Sancat Basket Firenze: Masini 8, Ricci 11, Camiciottoli, Matichecchia 3, Mariani 2, Ghinassi 3, Brogi 9, Degl’Innocenti 2, Pinarelli 8, Niccoli 2, Caselli 6. All. Calamai. Ass. Gemmi, Magini.

Parziali: 17-14, 34-36 (17-22), 50-47 (16-11), 78-54 (28-7)

Arbitri: Dori di Laterina, Cima di Viareggio.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa

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