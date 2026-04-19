Morì dopo una rapina a Firenze, una condanna a 12 anni e 5 mesi

È stato condannato per omicidio preterintenzionale e rapina, a 12 anni, 5 mesi e 10 giorni, in rito abbreviato, un uomo imputato per la rapina ai danni di un 75enne a Firenze, che morì un anno dopo a causa delle lesioni riportate nel violento scippo. I fatti risalgono all'ottobre 2023. L'anziano fu assalito mentre stava passeggiando vicino casa, in via del Sansovino, da due malviventi che lo fecero cadere a terra battendo la testa. Il 75enne andò in coma e non si è più risvegliato.

Come ricostruito oggi da La Nazione l'uomo, un 36enne del Marocco, è stato condannato in continuazione nel processo che oltre alla rapina al 75enne comprendeva altri due fatti di rapina o tentata rapina. L'altro aggressore non è mai stato individuato e il complice non ne ha rivelato il nome. Il 36enne, che si trova in carcere, è stato anche condannato a riconoscere alla famiglia della vittima il risarcimento dei danni con provvisionale di 50mila euro.