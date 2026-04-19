Il Pd Toscana presenta la terza edizione della Scuola di formazione politica "Sergio Staino"

Aperte le iscrizioni per la terza edizione della Scuola di formazione politica "Sergio Staino" del Partito democratico della Toscana, nata con l’obiettivo di offrire un percorso di crescita politica e culturale attraverso un ciclo di incontri strutturato in momenti formativi di uno o più giorni. Fino a domenica 3 maggio è possibile inviare la propria candidatura attraverso il sito del Pd Toscana (www.pdtoscana.it).

L’iniziativa è stata presentata da Emiliano Fossi, segretario del Pd Toscana e deputato dem, con Laura Sparavigna e Federico Badini, membri del comitato scientifico e organizzativo della Scuola di Formazione Sergio Staino.

La scuola di formazione politica del Pd Toscana è rivolta a giovani attivisti e simpatizzanti del Partito democratico di età compresa tra i 18 e i 35 anni che abbiano sottoscritto il Manifesto dei Valori del partito. Verrà composta una classe, dove i partecipanti saranno selezionati fino a un massimo di 50 persone, garantendo l’equità tra generi, fasce di età e aree territoriali di provenienza. Attraverso le lezioni seminariali avranno l’occasione di dialogare su temi specifici con ospiti accademici, istituzionali, politici e attivisti. I laboratori prevedono invece attività di gruppo realizzate in collaborazione con associazioni e realtà nazionali e internazionali, mirate allo sviluppo di competenze comunicative, tematiche e strategiche. Il percorso include anche visite presso luoghi di interesse, sedi di decisione pubblica e spazi del partito. Infine, attraverso momenti di networking, si favoriranno nuovi momenti di confronto, riflessione e svago collettivo per rafforzare i legami all’interno della comunità democratica.

Il calendario degli incontri prevede le seguenti tappe:

20-21 giugno | Livorno: radici e futuro. storia, valori e cultura politica del Pd.

19-20 settembre | Empoli: capire per decidere. politiche pubbliche tra analisi, impatto e scelta.

10-11 ottobre | Massa: dall'idea all'azione. costruire proposte politiche e sostenerle nel tempo.

14-15 novembre | Pisa: dire, convincere, mobilitare. comunicazione politica e public speaking.

ROMA (date da definire) | Dentro le istituzioni. Politica nazionale e processi decisionali.

Sono inoltre previste tappe extra di un solo giorno dedicate a: intelligenza artificiale e decisioni pubbliche; crisi globali e ruolo dell'Europa; satira e impegno nel pensiero di Sergio Staino.

"Al via l'edizione 2026 della Scuola di formazione politica Sergio Staino, un progetto che faceva parte del programma presentato al congresso e che rappresentava uno degli impegni assunti al momento della mia elezione a segretario regionale – ha dichiarato Emiliano Fossi -. Siamo molto contenti di questa terza edizione: è un luogo itinerante di idee e approfondimento nato per dare alle nuove generazioni gli strumenti per fare politica in maniera libera, senza condizionamenti, proprio come nella visione di Sergio Staino a cui abbiamo con orgoglio intitolato la scuola”. “Quest'anno il percorso si rinnova ulteriormente, toccando territori inediti e temi cruciali che vanno dalla nostra storia all'analisi delle politiche pubbliche – ha aggiunto Fossi -. Vedere le reazioni entusiaste delle ragazze e dei ragazzi nelle due edizioni precedenti ci riempie di gioia e conferma il successo di un cammino iniziato per dare luce a un'idea che Sergio aveva condiviso tante volte con me".

La scuola mira a formare futuri membri attivi e responsabili del Pd Toscana, combinando approfondimenti teorici e strumenti pratici per rafforzare competenze, consapevolezza e partecipazione. L’obiettivo è favorire una crescita continua della comunità democratica e creare una rete di persone capaci di sviluppare e realizzare traiettorie di sviluppo sostenibile e coesione sociale nei territori della regione.

"Invitiamo chiunque condivida i valori del Partito democratico ad iscriversi alla terza edizione della Scuola di formazione politica Sergio Staino, iniziativa nata per far acquisire gli strumenti per animare le piazze e le istituzioni, per costruire insieme il mondo che vorremmo – ha affermato Laura Sparavigna -. Voglio condividere tre immagini simbolo: i cortei del 25 novembre, quelli per la Global Sumud Flotilla e l'impegno delle nuove generazioni nel dire no alla riforma costituzionale. Sono tre momenti che descrivono una generazione presente, che rivendica spazio e che ha un pensiero politico solido con cui riscrivere il nostro futuro".

"Il progetto evolve sulla scia delle edizioni passate, trasformandosi in una scuola itinerante che attraverserà l’intera Toscana. L’obiettivo è coinvolgere i territori non ancora raggiunti: partiremo da Livorno, con un focus sulla storia del partito, per poi toccare Empoli, Pisa e Massa. Il percorso si concluderà a Roma, con un viaggio nel cuore delle istituzioni e del partito stesso – ha detto Federico Badini -. Si tratta di un’esperienza dove i giovani imparano la politica facendola, ma è, prima di tutto, un percorso di crescita personale. Per formare i dirigenti di domani, dobbiamo formare persone capaci di ascoltare e di confrontarsi civilmente con chi ha idee diverse. Solo così avremo leader pronti a operare sul territorio e a valorizzare le peculiarità della Toscana".

Il gruppo di lavoro che si occupa dello sviluppo del percorso formativo è composto, oltre che dai già menzionati Laura Sparavigna e Federico Badini, dalla prof.ssa Annick Magnier, Lorenzo Cei, Sofia Bertieri, Michela Poppi, Monica Roso, Giuliano Struga.

Fonte: Pd Toscana

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