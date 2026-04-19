Prato, ufficiale la lista civica "Biffoni Sindaco": tra i 32 candidati in corsa anche il Psi

È ufficiale la composizione della lista civica 'Biffoni Sindaco', a sostegno della candidatura a primo cittadino di Prato, alle amministrative del 24 e 25 maggio, di Matteo Biffoni. Trentadue i candidati al consiglio comunale: 15 donne e 17 uomini. "Una lista variegata - viene spiegato in una nota - che ha l'obiettivo di rappresentare ampiamente la società civile ma anche il sentimento di fiducia che la città nutre verso lo stesso Biffoni", già sindaco per due mandati fino al 2024.

Candidati e candidate provengono dal mondo delle professioni, della ricerca, dell'associazionismo, della sanità, del commercio, dell'impresa. "Volti noti del territorio, ognuno con la propria storia personale fatta di attenzione e amore per Prato. Una squadra che ha già fatto gruppo ed è pronta a presentarsi alla città per raccontare progetti, idee e ambizioni".

Ecco la composizione della lista civica 'Biffoni Sindaco': Andrea Bertini, impiegato, Andrea Risaliti, imprenditore (in quota Partito Socialista), Bernardo D'Alò, personal trainer, Caterina Ramogida, professoressa, Chiara Berni, impiegata, Costanza Tassi, architetto, Cristiana Scirocco, imprenditrice, Cristina Gargini, organizzatrice eventi in pensione, Elena Pieralli, operatrice nel sociale, Elisabetta Gasparrini, polizia locale, Giacomo Sbolgi, libero professionista ed ex assessore, Giovanni Longobardi, autista, Maria Giovanna Granieri, impiegata, Laura Quintadamo, medico, Leonardo Borsacchi, ricercatore, Luca Vannucci, impiegato ed ex assessore, Luciana Biancalani, pediatra, Marco Burani, imprenditore, Mauro Vaiani, funzionario pubblico, Moreno Sarti, avvocato, Rebecca Madou, insegnante di pilates Riccardo Vaccai, impiegato, Rita Vargiu, avvocato (in quota Partito Socialista), Roberto Porcu, metalmeccanico, Roberto Provenzano, autista in pensione, Sandra Mugnaioni, insegnante in pensione ed ex consigliera comunale (in quota Demos), Sara Bartolozzi, avvocato, Simone Puggelli, musicista, Simone Rizzuto, programmatore, Venanzio De Rienzo, pensionato ed ex consigliere comunale, Vittoria Coppini, avvocato.

I candidati del Psi correranno nella lista civica Biffoni Sindaco

Saranno Andrea Risaliti e Rita Vargiu i candidati al consiglio comunale di Prato del Partito Socialista. Correranno nelle fila della lista civica Biffoni Sindaco, confermando l'accordo che già nel 2019 vide correre i socialisti nella civica di Biffoni. I due candidati già da settimane stanno portando avanti incontri e iniziative. L'ultima si è tenuta nella sede di via Verdi, in centro storico, per presentare progetti e priorità su sicurezza, viabilità, rilancio del tessile e associazionismo sportivo e terzo settore. Lo hanno fatto alla presenza di iscritti, simpatizzanti, sigle datoriali e sigle sindacali.

“Una delle priorità è rappresentata dal sostegno all'associazionismo sportivo e al terzo settore – commentano -. Sono tante le realtà che tengono impegnati in modo sano i nostri ragazzi e che chiedono spesso diritti che già dovrebbero avere. Mi riferisco, ad esempio, agli amici dell'Azzurra Nuoto che avrebbero necessità di uno spazio natatorio per potere fare allenare con regolarità le centinaia di ragazzi tesserati. O ancora allo Skating Prato che necessiterebbe di uno spazio per fare allenare le pattinatrici e i pattinatori. O ancora ad Almanacco Eventi che gestisce un'area difficile come quella del playground del Serraglio e necessiterebbe di un po' di attenzione maggiore su spazi ed eventi”.

Altro argomento al centro della discussione è stato quello della sicurezza. “Dobbiamo necessariamente rispondere al senso di insicurezza presente fra i cittadini – dicono Risaliti e Vargiu -. E siamo convinti che laddove la città vive ci sia meno spazio per la microcriminalità. Pertanto chiediamo sostegno allo sviluppo della movida e delle attività economiche, nuove assunzioni nel corpo della polizia municipale, e utilizzo di quest'ultima a presidio delle zone 'calde' del territorio”. Sul rilancio del tessile i due candidati del Psi hanno ribadito il progetto di organizzare la Fiera dell'Industria Tessile a costo zero, sfruttando i locali del Buzzi e del Museo del Tessuto. L'ultimo passaggio ha invece riguardato la viabilità ordinaria. “Pensiamo ad esempio allo snodo tra le scuole Guasti, S. Niccolò e Cicognini che a certe ore è invivibile – concludono -. Oppure a via del Purgatorio che non è praticabile in orario di entrata d'uscita scolastica. O ancora la zona del Parco Prato che ad alcune ore è impensabile affrontare. Siamo convinti che ci sia modo di risolvere o di mitigare il problema: basta un po' di coraggio. Ad esempio con la diversificazione degli orari di alcune scuole o classi, e la conseguente variazione della circolazione degli autobus”.

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