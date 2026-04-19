Teatro del Maggio pieno per l'apertura del festival con "The Death of Klinghoffer"

Si apre stasera l'88/o Festival del Maggio Maggio Musicale fiorentino con la prima di "The Death of Klinghoffer" (repliche il 22 e il 26 aprile). Regia e scenografia sono firmate da Luca Guadagnino, che ha spiegato di aver cercato "di restituire la verità della vicenda", ''riportandola alla sua dimensione più pura: quella di un'indagine sull'interiorità umana". L'opera, del musicista americano John Adams, prende spunto dal dirottamento della nave da crociera Achille Lauro da parte dei terroristi del Fronte per la liberazione della Palestina nell'ottobre 1985, conclusosi con l'assassinio di Leonard Klinghoffer, cittadino americano di religione ebraica. La decisione di portarla in scena a Firenze è nata due anni fa. Nel pomeriggio il tema dell'opera ha portato ad un presidio di Firenze per la Palestina di fronte al teatro, che era stato annunciato nei giorni precedenti. Per Carlo Fuortes, sovrintendente del Maggio, "la scelta di inaugurare il Festival con questo titolo incarna pienamente la nostra idea di teatro d'opera: un teatro che sappia parlare all'oggi, alle questioni che riguardano tutti noi, senza trasformarsi in un trattato di geopolitica, ma elevando il discorso attraverso la forza del linguaggio artistico".

Pieno il teatro, alla presenza di istituzioni e celebrità. In sala accolti tra gli altri Alice Goodman (autrice del libretto dell'opera), Damon Albarn (cantante e compositore inglese, frontman del gruppo Blur), la signora Adams moglie del compositore, lo stilista e designer alla guida di Dior Jonathan Anderson, il cantante Jovanotti con moglie e figlia. Presenti il presidente della Regione Eugenio Giani, la sindaca Sara Funaro, ma anche membri della politica con Matteo Renzi, Dario Nardella, Simona Bonafè, Maria Elena Boschi. Tra le rappresentanze straniere Daniela Ballard (console generale Usa), Guillaime Rousson (console generale di Francia), Huang Xinhua e Guan Zhongqi (consolato generale della Repubblica Popolare cinese a Firenze).