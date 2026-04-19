Use Rosa Scotti in semifinale: battuta 61-43 Umbertide

Si scrive Use Rosa Scotti si legge semifinale. Gara tre è la partita perfetta, l’ennesima di questa squadra che non finisce mai di stupire. Dopo aver ‘steccato’ la seconda a Umbertide, le biancorosse ritrovano tutte le loro certezze nel momento più difficile ed importante e, con una prestazione maiuscola e difensivamente impeccabile, battono le umbre 61-43. In quel 43 c’è racchiuso il senso della partita che Ruffini e compagne approcciano bene e poi controllano fino alla fine, senza mai dare l’impressione di allentare minimamente la presa. L’Use Rosa sente che Umbertide soffre e, dopo aver messo con decisione la testa avanti, allunga mentre le avversarie piano piano si sgonfiano. Ed ora davanti si pare ancora lei, Antonia Peresson e la sua Alpo che avrà dalla sua il fattore campo (la prima sabato alle 18) mentre le biancorosse avranno dalla loro la leggerezza che deriva dal non aver niente, ma proprio niente da perdere in questa serie. Farlo diventare un vantaggio sarà un fattore forse decisivo.

E dire che in questa partita ci sono anche cose strane, tipo le pessime percentuali di entrambe. La Scotti inizia con una tripla di Rylichova ma la lunetta pare stregata (1/6 nel primo tempino) ed il primo canestro dal campo arriva nel secondo parziale dopo 8 tentativi sbagliati. Per fortuna che Lussignoli e Ianezic trovano tiri pesanti e così al 10’ siamo 10-8. Vente segna finalmente da sotto (12-8) e l’Use Rosa comincia a scuotere la partita con un parziale di 6-0 a firma Lussignoli, dopo palla recuperata, e Vente che mette il 18-9. Il primo canestro del tempino di Umbertide è un libero di Baldi dopo 5 minuti, giusto per capire come difendono le biancorosse. La tripla di Casini ed un appoggio di Manetti valgono il 23-12 che diventa 26-16 all’intervallo. Dallo spogliatoio esce una sola squadra ed ha la maglia biancorossa. Il 9-3 di parziale con Ianezic, Lussignoli e Rylichova obbliga coach Staccini al minuto ma la Scotti non molla e Ruffini trova la tripla del 38-21. Lussignoli recupera un pallone e firma il più 19 (40-21) ed il finale regala emozioni fino al 46-28. C’è solo da chiuderla e la firma la mette la capitana, ‘nene’ Ruffini, con la tripla del più 20: 49-29. Il finale è 61-43. Tre anni dopo l’Use Rosa Scotti torna in semifinale. In calce la dedica per Caterina Logoh.

61-43

USE ROSA SCOTTI

Lussignoli 11, Ianezic 11, Antonini 2, Vente 10, Rylichova 9, Cappelli, Ruffini 6, Logoh ne, Ndiaye 3, Casini 5, Manetti 4, Panchetti. All. Cioni (ass. Scano/Giusti)

PF UMBERTIDE

Sorrentino 9, Tomasoni 8, Gianangeli 4, Baldi 9, Amatori, Del Sole 4, Bartolini 8, Paolocci 1, Colella, Pedana. All. Staccini (ass. Venturelli/Caporali/Grilli)

Arbitri: Uncini di Jesi e De Angelis di Ascoli Piceno

Parziali: 10-8, 26-16 (16-8), 46-28 (20-12), 61-43 (15-15)

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa

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