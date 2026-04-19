Valdelsa Classic al Trofeo Maremma: in gara quattro equipaggi della squadra senese

Valdelsa Classic Motor Club protagonista lo scorso weekend al Trofeo Maremma, il quale quest’anno ha festeggiato la 50esima edizione, mezzo secolo di storia che consacra la gara come una delle competizioni automobilistiche su strada più longeve e prestigiose d’Italia.

Quattro i portacolori della squadra senese iscritti alla competizione organizzata da MaremmaCorse 2.0 con tre vetture Moderne ed una Storica. L’evento, valido come seconda prova della Coppa Rally di Zona 7 e per il Trofeo Rally Toscano, ha visto il suo centro a Castiglione della Pescaia mentre a Follonica si è disputata la prova speciale spettacolo di apertura al PalaGolfo nella giornata di sabato dove i piloti giallo-blu hanno potuto “riscaldarsi” in vista delle prove speciali della domenica di “Tirli”, “Gavorrano” e “Capanne”.

Il chiusdinese Marco Leoncini, affezionato alla gara casalinga alla sua settima partecipazione, si è presentato sulla pedana di partenza con la Toyota GR Yaris Rally2 ufficiale gestita da T-Racing. Ad affiancarlo sul sedile di destra l’esperto navigatore sancascianese Marco Piazzini che, proprio al Follonica aveva festeggiato due anni fa le duecento competizioni in carriera. Una gara che ha visto il pilota chiusdinese all’esordio sulla vettura ufficiale Toyota, migliorando progressivamente e raggiungendo l’ottimo undicesimo posto assoluto.

"Non è stato facile perché la vettura è velocissima ma sono andato molto bene, raggiungendo gli obiettivi che mi avevano richiesto – afferma Marco Leoncini - soprattutto performando bene in tre prove speciali". L’ altro equipaggio senese iscritto, composto da Michele Losi e Simone Falciani con la Peugeot 106 S16 hanno invece concluso sessantatreesimi assoluti e quinti di classe N2.

"È stata una corsa contro il tempo – commenta Michele Losi - ma alla fine abbiamo fatto una bella gara e siamo contentissimi del risultato migliorando i tempi rispetto alla scorsa edizione". Sfortuna per il terzo equipaggio delle Moderne composto dal senese Filippo Leandro Seri con Igino Diamanti alle note su Citroen Saxo VTS dove, dopo la prova spettacolo al Pala Golfo, sono stati tamponati da una vettura fuori dal percorso costringendoli al ritiro.

Nelle Storiche anche i senesi Giorgio Campanini e Andrea Cardelli con la Peugeot 205 rally, si sono dovuti ritirare durante la quarta prova speciale dopo aver ottenuto tempi interessanti. "Con grande rammarico ci siamo fermati per un problema tecnico – commenta l’equipaggio – dopo aver dimostrato tutto il nostro valore e la voglia di far bene". Una bella gara con prove speciali disegnate tra paesaggi suggestivi, borghi e scorci caratteristici dove, nonostante qualche inconveniente, i portacolori Valdelsa Classic hanno saputo ben figurare in questa edizione.

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