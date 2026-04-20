25 aprile a Vinci: un'opera per Sovigliana, celebrazioni e picnic della Liberazione

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Alle 11 inaugurazione di "Orizzonte umano", opera dell'artista Alessio Londi che celebra gli 80 anni della Repubblica. Il programma completo

È di nuovo 25 aprile, e quest’anno - l’81° anniversario della Liberazione - coincide con un anniversario altrettanto fondamentale della Storia italiana: l’80° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana, il 2 giugno.

Per celebrare quell’evento, il Comune di Vinci ha voluto unire i due avvenimenti in una giornata di commemorazioni, dedicando alla Repubblica una cerimonia speciale, ovvero l’installazione dell’opera "Orizzonte umano" dell’artista Alessio Londi. L’opera sarà svelata alle 11 in Piazza della Costituzione italiana a Sovigliana, davanti lo skate park.

Vinci, il programma delle celebrazioni del 25 Aprile

Ore 10.00, Giardino Pertini, Villa Reghini, Sovigliana - Intervento di Mila Chini, assessora ai progetti di valorizzazione memoria storica e democratica. Apertura della cerimonia a cura del Centro di Formazione e Cultura Musicale di Sovigliana

Ore 11.00, Piazza della Costituzione italiana, Sovigliana - Inaugurazione di "Orizzonte umano", opera dell'artista Alessio Londi donata da Anpi Vinci. Intervento di Daniele Vanni, sindaco di Vinci

Ore 13.00, Spazio artistico culturale Carciofarte, San Pantaleo - Picnic della Liberazione con Cillo Live + Le Pande Gialle

Ore 14.45, Chiesa di Santa Lucia - Messa a suffragio di Ferruccio Lelli, Silvano Peruzzi e Luigi Sabatini, vittime dei fatti di Santa Lucia, celebrata da monsignor Renato Bellini

A seguire: cerimonia a Tribbio al Rio con letture dell’associazione Montalbano Domani. Gli eventi del 25 aprile 2026 sono organizzati a cura del Comune di Vinci con la collaborazione dell’Anpi sezione Vinci ‘Luigi Pasqualetti’ e dello Spi-Cgil Empolese Valdelsa sezione "Bruno Trentin".

Fonte: Comune di Vinci

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