A Lucca la polizia municipale ferma un pluripregiudicato senza patente

Nella giornata di sabato 18 aprile, una pattuglia di pronto intervento della Polizia Locale di Lucca, durante un ordinario posto di controllo, ha intercettato un veicolo i cui successivi accertamenti hanno rivelato una situazione di estrema gravità e pericolo per la pubblica incolumità.

Il conducente del mezzo di nazionalità marocchina è risultato sprovvisto di patente di guida, circolando inoltre a bordo di un veicolo privo di copertura assicurativa e con la revisione periodica scaduta. L’atteggiamento palesemente nervoso dell’uomo e un forte odore acre proveniente dall’abitacolo hanno indotto gli agenti ad approfondire il controllo, richiedendo l’intervento immediato del Nucleo Sicurezza Urbana e dell’Unità Cinofila.

Grazie al fiuto dei cani poliziotto, è stata individuata una dose di sostanza stupefacente del tipo hashish, occultata tra i sedili anteriori. L’ispezione è stata estesa al vano cruscotto, dove gli agenti hanno rinvenuto un coltello a lama fissa di circa 10 centimetri, detenuto senza alcun giustificato motivo.

Dalle verifiche effettuate presso la banca dati, il soggetto è risultato essere già destinatario di un provvedimento di allontanamento (DACUR) emesso dal Questore di Lucca con validità biennale, ordine palesemente violato con la sua presenza sul territorio. Al termine delle operazioni, gli agenti hanno proceduto a denunciare il soggetto all’autorità giudiziaria per porto ingiustificato di armi, inosservanza del provvedimento di allontanamento, multe per detenzione di sostanze stupefacenti e per le gravi irregolarità del veicolo sottoposto a sequestro e fermo amministrativo.

“L’attività di monitoraggio del territorio da parte della Polizia Locale del Comune di Lucca prosegue senza sosta anche con attività ordinarie, come il controllo veicoli a bordo strada che, come vediamo, ha una grande importanza nel prevenire e reprimere reati e illegalità – afferma l'assessore alla sicurezza Salvadore Bartolomei – ringrazio i nostri agenti e il Comando perché la costanza delle attività e l'immediatezza del confronti delle banche dati permettono di aumentare la sicurezza di tutti”.

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