Accoltellato alla fermata della tramvia, giovane in ospedale

Un 23enne è stato ferito con una coltellata alla fermata Strozzi Fallaci della tramvia di Firenze, poi è stato ricoverato all'ospedale di Careggi. Il fatto è avvenuto alle 23.30 di domenica 19 aprile, in zona Fortezza da Basso.

La vittima, secondo quanto ricostruito, era in compagnia di un amico quando si è allontanato per parlare con un ragazzo. Il 23enne, secondo le testimonianze raccolte, dopo un breve colloquio, è stato ferito a un braccio con la lama. Poi l'aggressore è fuggito.

Sono intervenuti un'ambulanza del 118 e la polizia. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire la dinamica e individuare il responsabile dell'aggressione. Al momento non sono noti i motivi dell'accoltellamento.

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