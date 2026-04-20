Sabato 9 maggio al teatro Shalom serata di beneficenza per il Progetto Agata Smeralda Odv. L' Angolo Retto, tribute band riconosciuta ufficialmente dai Nomadi, con le sue capacità musicali e comunicative, proporrà uno spettacolo coinvolgente , un vero e proprio viaggio musicale attraverso la storia del gruppo più longevo della musica pop-rock italiana

L'Angolo Retto è una band nata nel 1974; tre degli originari componenti, dopo numerose esperienze musicali in varie band, decidono nel 2014 di ricostituire il gruppo originale e proporsi come tribute Band "NOMADI"; la band ha ricevuto con continuità, da Luglio 2014, il riconoscimento ufficiale di "Tribute Band" dai Nomadi.

La band è costituita da: Marco Casarosa (voce e chitarra), Maurizio Damiani (chitarre),Giacomo Bardelli (batteria), Vincenzo Giannella (basso), Diego Montagnani (tastiere) e Erika Piras (violino e cori).

Il ricavato della serata sarà devoluto alla Casa Famiglia Mata Escura di Salvador Bahia, la mission dell’associazione è rispondere con concretezza alle difficoltà delle numerose emergenze umanitarie e nasce a Firenze nel lontano 1991 per volontà del Prof. Mauro Barsi e dell’allora Cardinale di Salvador Bahia Lucas Moreira, ma nel corso degli anni ha ampliato il suo orizzonte, oggi è presente in 15 paesi del sud del mondo .

Il Progetto Agata Smeralda , inoltre, nel corso degli anni ha assistito concretamente le popolazioni terremotate italiane con alcuni progetti di ristrutturazione, l’aiuto dell’associazione non è mancato anche alle popolazioni alluvionate in Italia.