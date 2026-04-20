Rafforzare la rete di assistenza territoriale, semplificare i percorsi per i cittadini e migliorare la qualità dei servizi: sono questi gli obiettivi che stanno alla base dell’ampliamento della Casa della Comunità di Pietrasanta, uno degli interventi previsti nell’ambito del Pnrr, piano nazionale di ripresa e resilienza, missione Salute.

La struttura, classificata come Spoke, ossia come presidio di prossimità fondamentale per il territorio: al suo interno trovano spazio i principali servizi sanitari territoriali di base, tra cui gli studi dei medici di famiglia, specialisti ambulatoriali, infermieri ed altre figure sanitarie e sociosanitarie. Attiva e già certificata, tra le prime in Toscana ad ottenere il riconoscimento ufficiale, la Casa della Comunità di questo importante centro della Versilia intende garantire un’offerta strutturata e di qualità.

L’ampliamento realizzato, oggi inaugurato, consentirà una distribuzione più razionale ed organica delle attività, migliorando l’accessibilità degli spazi e l’efficienza energetica dell’edificio. La struttura sarà aperta sei giorni su sette, per dodici ore al giorno, mettendo a disposizione dei cittadini equipe multiprofessionali in grado di rispondere in maniera integrata ai bisogni di salute, con particolare attenzione agli anziani e alle fasce più fragili della popolazione grazie anche alla presenza di ambulatori dedicati alla cronicità.

L’investimento complessivo per realizzare questo “upgrade” è stato di 800 mila euro, di cui 530 mila finanziati con fondi Pnrr e 270 mila provenienti da fondi statali destinati alle opere indifferibili.

“Con interventi come questo continuiamo a dare concretezza alla riorganizzazione della sanità territoriale prevista dal Pnrr”, ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, intervenendo a Pietrasanta. “Le Case di Comunità rappresentano un modello fondamentale per avvicinare i servizi ai cittadini, ridurre le disuguaglianze nell’accesso alle cure e garantire una presa in carico più efficace e continuativa, soprattutto per le persone più fragili. Questa di Pietrasanta risulta essenziale per il territorio della Versilia. Il nostro scopo è rafforzare i servizi a favore della cittadinanza migliorandone la qualità”.

“L’ampliamento di questa Casa della Comunità va nella direzione di una maggiore sostenibilità e qualità degli servizi”, ha aggiunto l’assessora regionale alla Sanità, Monia Monni, anche lei presente alla cerimonia. “Al contempo l’accessibilità di questa struttura incide in modo concreto sul benessere dei cittadini e sulla funzionalità dei servizi. La Toscana si conferma ai vertici nazionali in relazione ad offerta di servizi sanitari e socio-sanitari di qualità distribuiti in modo omogeneo sul territorio regionale. Da sottolineare, inoltre, la collaborazione con gli Enti e le Istituzioni locali, in questo caso il Comune di Pietrasanta”.

“Sono molto soddisfatta perché presentiamo, insieme al Comune di Pietrasanta e alla Regione, una struttura rinnovata qui a Pietrasanta, che si aggiunge alle molte sedi territoriali che abbiamo presentato o stiamo per presentare sul territorio aziendale. Si tratta di una struttura Spoke, ossia di prossimità rispetto ai bisogni dei cittadini, che accoglie servizi sanitari territoriali di base, tra cui medici di famiglia, specialisti ambulatoriali interni, infermieri ed altre figure sanitarie e sociosanitarie. Inoltre è stata una delle primissime Case della Comunità della Toscana a ricevere la certificazione ufficiale a seguito di sopralluogo di esperti indipendenti. La presenza associata in un’unica sede dei medici di famiglia favorisce anche investimenti in diagnostica e tecnologie avanzate, crea sinergie e consente di personalizzare servizi e attrezzature sulle esigenze specifiche di questo territorio. Desidero ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile il completamento dei lavori in questa struttura”, ha evidenziato la direttrice generale dell’azienda Usl Toscana Nordovest, Letizia Casani, che ha sottolineato anche come il modello che viene applicato nella Casa della Comunità di Pietrasanta segua il modello già attivo nelle Case della Salute della zona Versilia, basato sulla proficua collaborazione tra la azienda Usl e le associazioni di volontariato, che possono garantire la conoscenza capillare del territorio e i bisogni e le peculiarità della popolazione.

All’inaugurazione era presente il sindaco di Pietrasanta, Alberto Stefano Giovannetti. Nel complesso nella zona della Versilia sono in corso lavori, finanziati dal Pnrr o da altri fondi, per 15 milioni di euro.

Fonte: Regione Toscana

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