Apri Empoli, aperta la 'call for ideas': fondi gratuiti in via temporanea in centro storico

I dettagli dell'avviso sono al link: https://www.comune.empoli.fi.it/Novita/Avvisi/Avviso-di-call-for-ideas-manifestazione-d-interesse-finalizzata-ad-individuare-imprese-interessate-ad-avviare-un-attivita-gratuitamente-e-in-via-temporanea-nell-ambito-del-progetto-A.P.R.I-Empoli

IL REGOLAMENTO - I fondi messi a disposizione nelle strade individuate saranno assegnati, al termine dei lavori di ripristino dei locali, gratuitamente (indicativamente fino a fine settembre, periodo che comprende i giorni occorrenti per l’allestimento iniziale e lo sgombero al termine). Questa iniziativa permette agli operatori di sperimentare nuove attività beneficiando di un’importante riduzione dei costi iniziali in un contesto storicamente votato al commercio. Questo avviene mediante la messa a disposizione gratuita dei fondi ai soggetti individuati con il presente bando.

Il Fondo viene messo a disposizione previa l’effettuazione di piccoli lavori di manutenzione ordinaria per il suo ripristino a carico del Comune di Empoli e, per il periodo di durata del progetto il Comune si fa carico del pagamento delle utenze.

I progetti saranno valutati tramite i criteri di innovazione, inclusività e collaboratività, sostenibilità, qualità, legame con il territorio. L’inserimento nella graduatoria finale non comporta necessariamente l’assegnazione di uno spazio in ragione del rapporto tra il numero delle proposte pervenute e la disponibilità dei fondi.

INCONTRO PUBBLICO E INFO - Al fine di informare e illustrare il progetto “Apri Empoli” di riqualificazione commerciale e dare indicazioni sulla presente manifestazione di interesse è indetto un incontro che si terrà il giorno mercoledì 06/05/2026 alle ore 11.00 presso la Sala Consiliare del Comune di Empoli (1° piano del palazzo comunale).

Per informazioni e chiarimenti, scrivere alla mail apriempoli@comune.empoli.fi.it