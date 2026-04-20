Battaglia al Pala Aramini: il V.P. Volley vince e vola al secondo posto

È il solito Versilia Pietrasanta Volley quello che nella 23^ giornata di Serie B2 ha lottato punto punto in casa della Timenet Empoli Pallavolo. In quella che probabilmente è stata la prima partita estiva per il caldo in palestra, fra un tifo infuocato per le padrone di casa, le versiliesi hanno comunque strappato 3 punti pieni per nulla scontati. Con l’obiettivo salvezza ancora da conquistare matematicamente infatti Empoli ha lottato come una tigre, difendendo all’inverosimile e costringendo Rolla e compagne prima alla rimonta e poi anche ai vantaggi. Alla fine però, quando le biancazzurre hanno cominciato a fare il loro gioco, per le padrone di casa non c’è stato scampo.

Il match è iniziato con il solito sestetto: Rolla capitano al palleggio, centrali Nicolini e Mutti, in attacco Roni e Gorgoglione, opposto Lunardi; doppio libero Maggiani-Rustighi. Il primo set – come è tipico per il V.P. Volley – è iniziato un po’ a rallentatore con Empoli cha ha saputo trovare un ruolino di marcia mettendo in difficoltà le versiliesi. Le atlete di mister Bigicchi però, già sul finire del set, hanno cominciato a trovare il loro gioco e da uno svantaggio importante hanno quasi recuperato cedendo il parziale 25-23. Da lì in poi, eccezion fatta per il secondo set vinto a mani basse dalle biancazzurre 17-25, è iniziata una lotta punto su punto che ha infiammato il “Pala Aramini”, con scambi lunghi e spettacolari per una partita da cardiopalma. Qui si è vista la “garra” del Versilia Pietrasanta, che anche quando si è trovato a rincorrere, sotto di 1 o 2 lunghezze, ha tenuto testa, riuscendo a concludere contro una squadra che non faceva cadere un pallone. Con il terzo parziale vinto ai vantaggi in rimonta, Rolla e compagne hanno trovato la determinazione per spingere verso la vittoria, ottenendo 3 punti pesanti che fanno volare il V.P. Volley a quota 50 punti, al secondo posto in solitaria.

Il successo a Empoli così rimescola ancora una volta le carte in tavola del girone F, poiché mentre le versiliesi lottavano Prato ha clamorosamente vinto in casa della capolista Genova per 2-3. Ciò significa che il V.P. Volley ora ha allungato sulla zona playoff con 4 punti di margine proprio su Prato, quarta in classifica, avvicinandosi allo stesso tempo alla vetta difesa da Genova, ora distante 6 lunghezze.

“Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile anche perché Empoli aveva recuperato gli infortuni – commenta mister Bigicchi - è stata una squadra ostica, e poi con questo caldo e questo tifo è stata dura. Noi abbiamo avuto una settimana pesante, non era per niente facile vincere, stasera sono davvero 3 punti d’oro. Dopo i risultati delle altre squadra, ora questo finale di stagione si fa ancora più incandescente”.