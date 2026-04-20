'Beat for Peace': i giovani DJ protagonisti in piazza del Popolo

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Allievi DJ e musicisti che si sono alternati in console portando set originali ispirati a un messaggio condiviso di rispetto e convivenza

Si è svolto ieri, domenica 19 aprile 2026, in piazza del Popolo a Montespertoli, il DJ Contest “Beat for Peace”.

L’iniziativa, dedicata ai temi della pace, dei diritti umani e della parità di genere, ha visto protagonisti soprattutto i più giovani: allievi DJ e musicisti che si sono alternati in console portando set originali ispirati a un messaggio condiviso di rispetto e convivenza.

I ragazzi coinvolti hanno presentato lavori che hanno spaziato tra musica elettronica, techno, contaminazioni pop e ricerca sonora, mostrando un percorso in costruzione tra creatività e consapevolezza.

Nel corso della serata si sono esibiti, tra gli altri, Dario Bianchi e Giovanni Tancredi Tafani (sax e producer), insieme ai giovani partecipanti al contest, coinvolti nei mesi precedenti in attività laboratoriali e formative.

Il progetto, firmato da Giovanna M. Carli e Maurizio Bianchi e realizzato con la compartecipazione del Consiglio regionale della Toscana, ha rappresentato un momento di espressione per i giovani del territorio, offrendo uno spazio aperto alla sperimentazione artistica e al dialogo.

“Beat for Peace” si è configurato così come un’esperienza formativa oltre che performativa, in cui la musica è stata utilizzata come linguaggio per affrontare temi civili e sociali, in un contesto informale ma orientato all’ascolto.

Presto uscirà la pubblicazione di un e-book a corredo di questa esperienza formativa e di arricchimento culturale e sociale.

Fonte: Ufficio Stampa

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